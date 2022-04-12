Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля»

Как следует из материалов суда, государству должны быть переданы участок НЖД от перегона Дудинка-Сортировочная – Тундра до станции Норильск-Сортировочная длиной 156,5 км, участок от перегона Норильск-Сортировочная – Складская до перегона Валек – Талнах длиной 38,4 км и еще ряд небольших железнодорожных участков, а также вокзал в Норильске и мост через реку Норильская. Решение было принято 8 апреля. Компенсация «Норникелю» за эти объекты не предусмотрена.