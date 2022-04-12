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Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля»

Юристы считают шансы компании оспорить это решение невысокими
Василий Милькин Ксения Потаева
Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля» / Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Красноярского края принял решение изъять у «Норникеля» в пользу государства 11 объектов Норильской железной дороги (НЖД) на Таймыре. Об этом 12 апреля сообщила компания.

Как следует из материалов суда, государству должны быть переданы участок НЖД от перегона Дудинка-Сортировочная – Тундра до станции Норильск-Сортировочная длиной 156,5 км, участок от перегона Норильск-Сортировочная – Складская до перегона Валек – Талнах длиной 38,4 км и еще ряд небольших железнодорожных участков, а также вокзал в Норильске и мост через реку Норильская. Решение было принято 8 апреля. Компенсация «Норникелю» за эти объекты не предусмотрена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных