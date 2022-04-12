Суд вернул государству железную дорогу «Норникеля»Юристы считают шансы компании оспорить это решение невысокими
Арбитражный суд Красноярского края принял решение изъять у «Норникеля» в пользу государства 11 объектов Норильской железной дороги (НЖД) на Таймыре. Об этом 12 апреля сообщила компания.
Как следует из материалов суда, государству должны быть переданы участок НЖД от перегона Дудинка-Сортировочная – Тундра до станции Норильск-Сортировочная длиной 156,5 км, участок от перегона Норильск-Сортировочная – Складская до перегона Валек – Талнах длиной 38,4 км и еще ряд небольших железнодорожных участков, а также вокзал в Норильске и мост через реку Норильская. Решение было принято 8 апреля. Компенсация «Норникелю» за эти объекты не предусмотрена.
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