Правительство может продлить заморозку цен и экспортные квоты на удобрения до 2023 года

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства 21 апреля также заявил, что в правительстве обсуждается вопрос продления квот на экспорт удобрений. «Сейчас рассматривается <...> формирование плана приобретения минудобрений совместно с Минпромторгом и субъектами [Федерации], а также квотирование экспорта на предстоящий сельхозсезон 2022–2023 гг.», – сказал он (цитата по сообщению пресс-службы правительства). По словам Патрушева, период пикового спроса на удобрения в феврале – марте 2022 г. был пройден без сбоев, во многом это стало возможным благодаря ограничениям на экспорт.