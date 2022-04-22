Правительство может продлить заморозку цен и экспортные квоты на удобрения до 2023 года

Правительство может продлить заморозку цен и экспортные квоты на удобрения до 2023 годаЦелью ограничений называется рост сельхозпроизводства в России
Минпромторг рассматривает возможность продления цен на удобрения в России, сообщило министерство 21 апреля. Вопрос обсуждается «с заинтересованными компаниями и ведомствами», отметил представитель Минпромторга, отвечая на вопрос о возможности продления заморозки до конца года.
Представитель вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила, что зампред правительства считает возможным продление фиксации цен на удобрения, а также квотирование их вывоза и на следующий сельскохозяйственный год, т. е. до 1 июля 2023 г. По словам представителя, это связано с «текущей экономической ситуацией, потребностью аграриев в удобрениях для выполнения стратегически важной задачи по росту сельхозпроизводства».
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства 21 апреля также заявил, что в правительстве обсуждается вопрос продления квот на экспорт удобрений. «Сейчас рассматривается <...> формирование плана приобретения минудобрений совместно с Минпромторгом и субъектами [Федерации], а также квотирование экспорта на предстоящий сельхозсезон 2022–2023 гг.», – сказал он (цитата по сообщению пресс-службы правительства). По словам Патрушева, период пикового спроса на удобрения в феврале – марте 2022 г. был пройден без сбоев, во многом это стало возможным благодаря ограничениям на экспорт.