После ухода SKF стратегическим партнером российских предприятий станет Китай

SKF – один из крупнейших в мире производителей подшипников. Продукция компании была представлена на российском рынке с 1991 г. В 2010 г. было открыто производство в Твери, где выпускают кассетные подшипники для железнодорожного подвижного состава, включая инновационные вагоны (с повышенной осевой нагрузкой). Расчетная мощность завода – 150 000 единиц продукции в год, средний годовой объем выпуска – 100 000. Объем инвестиций за последние 10 лет составил более 50 млн евро. Предприятие в России на 100% принадлежит головной компании в Швеции. По данным SKF, на нем работают около 250 человек.