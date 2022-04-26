Структура АФК «Система» будет управлять гостиницей на Павелецкой вместо Marriott

Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) расторгла соглашение с гостиничным оператором Marriott International об управлении отелем Courtyard by Marriott (171 номер) рядом с Павелецким вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG. Запрос в Marriott International остался без ответа, но информация об этом объекте на официальном сайте компании отсутствует. Теперь управлять этой гостиницей будет CHG, она заработает под брендом Cosmos Hotels, говорит ее представитель. «Перевод этого объекта под собственный бренд будет способствовать укреплению компании на российском гостиничном рынке», – объясняет такое решение ее президент Алексей Акиндинов. Он уточняет, что CHG планирует развиваться не только за счет строительства новых объектов, но и с помощью «эффективного операционного управления гостиницами». А эта сделка, по его словам, позволит нарастить число отелей уровня «4 звезды» до 10.