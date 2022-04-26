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Структура АФК «Система» будет управлять гостиницей на Павелецкой вместо Marriott

Международные гостиничные бренды все чаще выходят из российских отелей
Дарья Молоткова Антон Филатов
Решение CHG по переводу отеля под свой бренд кажется опрошенным «Ведомостями» консультантам логичным / Максим Стулов / Ведомости

Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) расторгла соглашение с гостиничным оператором Marriott International об управлении отелем Courtyard by Marriott (171 номер) рядом с Павелецким вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG. Запрос в Marriott International остался без ответа, но информация об этом объекте на официальном сайте компании отсутствует. Теперь управлять этой гостиницей будет CHG, она заработает под брендом Cosmos Hotels, говорит ее представитель. «Перевод этого объекта под собственный бренд будет способствовать укреплению компании на российском гостиничном рынке», – объясняет такое решение ее президент Алексей Акиндинов. Он уточняет, что CHG планирует развиваться не только за счет строительства новых объектов, но и с помощью «эффективного операционного управления гостиницами». А эта сделка, по его словам, позволит нарастить число отелей уровня «4 звезды» до 10.

Сейчас CHG – один из крупнейших российских гостиничных операторов. В портфеле компании около 20 отелей (примерно на 7000 номеров) в России и других странах. Среди ее объектов – Сosmos Moscow (1777 номеров) на пр-те Мира, Holiday Inn Express Moscow Paveletskaya (243 номера), «Cosmos Hotel Шерегеш» (250 номеров), Cosmos Petrozavodsk (103 номера) и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных