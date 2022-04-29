Принадлежащий Sminex холдинг «Коломенский» покупает российский бизнес Fazer

Компания владеет в России четырьмя заводами: тремя в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Выручка российского юрлица финского холдинга – ООО «Хлебный дом» (ранее – ООО «Фацер») – по итогам 2021 г. составила 14 млрд руб., чистая прибыль – 176,5 млн руб. После начала спецоперации Fazer объявила о приостановке работы в России и начала искать покупателей на свой бизнес в этой стране. С учетом срочного характера сделки и текущей геополитической ситуации его стоимость не превышает 4 млрд руб., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.