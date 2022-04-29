Принадлежащий Sminex холдинг «Коломенский» покупает российский бизнес Fazer

Принадлежащий Sminex холдинг «Коломенский» покупает российский бизнес FazerЭта сделка позволит компании стать лидером на рынке хлебобулочных изделий
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» о покупке 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», которым владеет финский производитель продуктов питания Fazer, следует из ее сообщения. Представитель девелопера Sminex (он владеет «Коломенским») от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от представителя глобального офиса Fazer.
Компания владеет в России четырьмя заводами: тремя в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Выручка российского юрлица финского холдинга – ООО «Хлебный дом» (ранее – ООО «Фацер») – по итогам 2021 г. составила 14 млрд руб., чистая прибыль – 176,5 млн руб. После начала спецоперации Fazer объявила о приостановке работы в России и начала искать покупателей на свой бизнес в этой стране. С учетом срочного характера сделки и текущей геополитической ситуации его стоимость не превышает 4 млрд руб., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.