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Принадлежащий Sminex холдинг «Коломенский» покупает российский бизнес Fazer

Эта сделка позволит компании стать лидером на рынке хлебобулочных изделий
Анна Киселева
В России немного хлебопекарных компаний, которые в состоянии были бы приобрести такую компанию, как Fazer / Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» о покупке 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», которым владеет финский производитель продуктов питания Fazer, следует из ее сообщения. Представитель девелопера Sminex (он владеет «Коломенским») от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от представителя глобального офиса Fazer.

Компания владеет в России четырьмя заводами: тремя в Санкт-Петербурге и одним в Москве. Выручка российского юрлица финского холдинга – ООО «Хлебный дом» (ранее – ООО «Фацер») – по итогам 2021 г. составила 14 млрд руб., чистая прибыль – 176,5 млн руб. После начала спецоперации Fazer объявила о приостановке работы в России и начала искать покупателей на свой бизнес в этой стране. С учетом срочного характера сделки и текущей геополитической ситуации его стоимость не превышает 4 млрд руб., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных