Основатель Cofix запускает в России сеть магазинов орехов и сухофруктов «Щелкунчик»

Ежегодно «Фудстор» планирует открывать в России около 30–40 точек площадью от 50 до 80 кв. м, уверяет представитель Каца. Первые два магазина уже работают в торговых центрах «Райкин плаза» в Марьиной Роще и «Водный» около ст. м. «Водный стадион», следует из информации на сайте «Щелкунчика».