Основатель Cofix запускает в России сеть магазинов орехов и сухофруктов «Щелкунчик»Эксперты считают, что ее развитию может помешать высокая конкуренция на этом рынке
Компания «Фудстор», основным владельцем которой является израильская «Би смарт трейд» основателя Сofix Ави Каца, запускает сеть магазинов орехов, сухофруктов и сладостей «Щелкунчик», рассказал представитель бизнесмена. Соответствующий товарный знак она зарегистрировала еще в декабре 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса».
Ежегодно «Фудстор» планирует открывать в России около 30–40 точек площадью от 50 до 80 кв. м, уверяет представитель Каца. Первые два магазина уже работают в торговых центрах «Райкин плаза» в Марьиной Роще и «Водный» около ст. м. «Водный стадион», следует из информации на сайте «Щелкунчика».
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