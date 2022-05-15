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Основатель Cofix запускает в России сеть магазинов орехов и сухофруктов «Щелкунчик»

Эксперты считают, что ее развитию может помешать высокая конкуренция на этом рынке
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Фудстор», основным владельцем которой является израильская «Би смарт трейд» основателя Сofix Ави Каца, запускает сеть магазинов орехов, сухофруктов и сладостей «Щелкунчик», рассказал представитель бизнесмена. Соответствующий товарный знак она зарегистрировала еще в декабре 2021 г., по данным «СПАРК-Интерфакса».

Ежегодно «Фудстор» планирует открывать в России около 30–40 точек площадью от 50 до 80 кв. м, уверяет представитель Каца. Первые два магазина уже работают в торговых центрах «Райкин плаза» в Марьиной Роще и «Водный» около ст. м. «Водный стадион», следует из информации на сайте «Щелкунчика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных