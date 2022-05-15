«Почта России» готовит к запуску новый сервис Punkt

«Почта России» подала заявку на регистрацию нового товарного знака Punkt, следует из реестра Роспатента. Почтовый оператор направил соответствующие документы в конце января 2022 г. Заявка содержит эмблему в виде двух черных кругов и квадрата с белыми стрелками и само название Punkt. Оператор просит регулятора разрешить ему использовать новый бренд сразу в 18 классах Международной классификации товаров и услуг, включая, например, доставку различных товаров, в том числе цветов, а также корреспонденцию и услуги по хранению и упаковке товаров, курьерский сервис.