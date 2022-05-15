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«Почта России» готовит к запуску новый сервис Punkt

Он может использоваться для доставки товаров и курьерского сервиса
Маргарита Соболь
«Почте России» будет довольно трудно конкурировать в сегментах пунктов выдачи и постаматов с крупнейшими мультикатегорийными игроками / Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» подала заявку на регистрацию нового товарного знака Punkt, следует из реестра Роспатента. Почтовый оператор направил соответствующие документы в конце января 2022 г. Заявка содержит эмблему в виде двух черных кругов и квадрата с белыми стрелками и само название Punkt. Оператор просит регулятора разрешить ему использовать новый бренд сразу в 18 классах Международной классификации товаров и услуг, включая, например, доставку различных товаров, в том числе цветов, а также корреспонденцию и услуги по хранению и упаковке товаров, курьерский сервис.

Представитель оператора отказался комментировать детали нового проекта, заявив, что «Почта России» объявит о нем позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных