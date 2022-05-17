Алюминий начал дорожать после улучшения ситуации с коронавирусом в Китае

Новая вспышка коронавируса в Китае весной 2022 г. привела к снижению глобальных котировок цветных металлов, а также платины и палладия («Ведомости» писали об этом 5 апреля). В мае цена на алюминий на фоне локдаунов в КНР снизилась до минимума с декабря 2021 г. 12 мая трехмесячный фьючерс на алюминий на LME торговался на уровне $2740/т, на 25% ниже, чем 23 марта, когда ценовой тренд сменился с роста на падение. Медь с 23 марта по 12 мая подешевела на 13% до $9090/т, никель – на 14% до $27810/т.