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Алюминий начал дорожать после улучшения ситуации с коронавирусом в Китае

Но к рекордным уровням котировки в 2022 году не вернутся, считают эксперты
Василий Милькин
AFP

После почти двухмесячного падения цена на алюминий вернулась к росту на фоне планов Китая по смягчению коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные биржевых торгов от 16 мая. Стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 19.00 мск 16 мая выросла к предыдущей торговой сессии на 1,5% до $2830/т, свидетельствуют данные торгов. Также дорожает медь – на 0,2% до $9228/т. Фьючерсы на алюминий на товарной бирже Comex в США подорожали на 1,4% до $2832/т, на медь – на 0,1% до $4,19 за фунт.

Новая вспышка коронавируса в Китае весной 2022 г. привела к снижению глобальных котировок цветных металлов, а также платины и палладия («Ведомости» писали об этом 5 апреля). В мае цена на алюминий на фоне локдаунов в КНР снизилась до минимума с декабря 2021 г. 12 мая трехмесячный фьючерс на алюминий на LME торговался на уровне $2740/т, на 25% ниже, чем 23 марта, когда ценовой тренд сменился с роста на падение. Медь с 23 марта по 12 мая подешевела на 13% до $9090/т, никель – на 14% до $27810/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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