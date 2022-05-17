Алюминий начал дорожать после улучшения ситуации с коронавирусом в Китае

Алюминий начал дорожать после улучшения ситуации с коронавирусом в КитаеНо к рекордным уровням котировки в 2022 году не вернутся, считают эксперты
После почти двухмесячного падения цена на алюминий вернулась к росту на фоне планов Китая по смягчению коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные биржевых торгов от 16 мая. Стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 19.00 мск 16 мая выросла к предыдущей торговой сессии на 1,5% до $2830/т, свидетельствуют данные торгов. Также дорожает медь – на 0,2% до $9228/т. Фьючерсы на алюминий на товарной бирже Comex в США подорожали на 1,4% до $2832/т, на медь – на 0,1% до $4,19 за фунт.
Новая вспышка коронавируса в Китае весной 2022 г. привела к снижению глобальных котировок цветных металлов, а также платины и палладия («Ведомости» писали об этом 5 апреля). В мае цена на алюминий на фоне локдаунов в КНР снизилась до минимума с декабря 2021 г. 12 мая трехмесячный фьючерс на алюминий на LME торговался на уровне $2740/т, на 25% ниже, чем 23 марта, когда ценовой тренд сменился с роста на падение. Медь с 23 марта по 12 мая подешевела на 13% до $9090/т, никель – на 14% до $27810/т.