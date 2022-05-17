Водка «Праздничная» меняет владельца

Ахметовой, по данным «СПАРК-Интерфакса», уже принадлежат несколько алкогольных брендов. В частности, товарные марки «Пронская», «Пенега», «Царский кубок» и «Медведь», под которыми производится водка, она разливается на «Тульском винокуренном заводе 1911». Она также является совладельцем компаний «Бренд менеджмент» и «Ателье новых марок». Первой принадлежат права на бренды «Тульская крепость» и «Старлей», второй – водка Ikra и виски The Noble Stag. Они также производятся на тульском заводе, следует из информации на его сайте. Само предприятие было основано еще в 1911 г. под названием «Пронский спиртзавод». Сейчас его владельцами, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступают Дмитрий Гительман (56,5%) и Региональная корпорация развития Тульской области. Выручка предприятия за прошлый год составила 3,6 млрд руб., его производственные мощности – около 6 млн дал в год.