Водка «Праздничная» меняет владельца

Водка «Праздничная» меняет владельцаРазливать ее будет «Тульский винокуренный завод 1911»
Индивидуальный предприниматель (ИП) Елена Ахметова подала заявку на приобретение в рамках банкротства компании «Кристалл-Лефортово» группы товарных знаков, связанных с водкой «Праздничная», следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Несмотря на то что она была единственным претендентом на этот лот, ее признали победителем торгов. Ахметова заплатит за эти активы 2,77 млн руб., следует из протокола. Она эту информацию «Ведомостям» подтвердила, уточнив, что сейчас идет процесс оформления товарных знаков и подписания договора с арбитражным управляющим «Кристалл-Лефортово». Связаться с последним не удалось.
Ахметовой, по данным «СПАРК-Интерфакса», уже принадлежат несколько алкогольных брендов. В частности, товарные марки «Пронская», «Пенега», «Царский кубок» и «Медведь», под которыми производится водка, она разливается на «Тульском винокуренном заводе 1911». Она также является совладельцем компаний «Бренд менеджмент» и «Ателье новых марок». Первой принадлежат права на бренды «Тульская крепость» и «Старлей», второй – водка Ikra и виски The Noble Stag. Они также производятся на тульском заводе, следует из информации на его сайте. Само предприятие было основано еще в 1911 г. под названием «Пронский спиртзавод». Сейчас его владельцами, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступают Дмитрий Гительман (56,5%) и Региональная корпорация развития Тульской области. Выручка предприятия за прошлый год составила 3,6 млрд руб., его производственные мощности – около 6 млн дал в год.