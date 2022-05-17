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Водка «Праздничная» меняет владельца

Разливать ее будет «Тульский винокуренный завод 1911»
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Индивидуальный предприниматель (ИП) Елена Ахметова подала заявку на приобретение в рамках банкротства компании «Кристалл-Лефортово» группы товарных знаков, связанных с водкой «Праздничная», следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Несмотря на то что она была единственным претендентом на этот лот, ее признали победителем торгов. Ахметова заплатит за эти активы 2,77 млн руб., следует из протокола. Она эту информацию «Ведомостям» подтвердила, уточнив, что сейчас идет процесс оформления товарных знаков и подписания договора с арбитражным управляющим «Кристалл-Лефортово». Связаться с последним не удалось.

Ахметовой, по данным «СПАРК-Интерфакса», уже принадлежат несколько алкогольных брендов. В частности, товарные марки «Пронская», «Пенега», «Царский кубок» и «Медведь», под которыми производится водка, она разливается на «Тульском винокуренном заводе 1911». Она также является совладельцем компаний «Бренд менеджмент» и «Ателье новых марок». Первой принадлежат права на бренды «Тульская крепость» и «Старлей», второй – водка Ikra и виски The Noble Stag. Они также производятся на тульском заводе, следует из информации на его сайте. Само предприятие было основано еще в 1911 г. под названием «Пронский спиртзавод». Сейчас его владельцами, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступают Дмитрий Гительман (56,5%) и Региональная корпорация развития Тульской области. Выручка предприятия за прошлый год составила 3,6 млрд руб., его производственные мощности – около 6 млн дал в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных