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Россияне удвоили траты на антидепрессанты

За три месяца расходы на них превысили 2 млрд рублей
Анна Киселева Екатерина Гробман
Больше всего антидепрессантов с февраля по апрель приобрели жители Москвы / Андрей Гордеев / Ведомости

С февраля по апрель 2022 г. россияне потратили на приобретение антидепрессантов более 2 млрд руб., следует из информации системы цифровой маркировки «Честный знак», которая есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее. При этом 1 млрд руб. жители страны оставили в аптеках во время ажиотажного мартовского спроса. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте прошлого года.

В этом месяце в 2022 г. средняя цена за упаковку выросла на 15% по сравнению с февралем – с 576 до 663 руб., рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов. В апреле, по его словам, цены стабилизировались и вернулись к февральским значениям.

Всего за три месяца россияне приобрели 3,3 млн упаковок препаратов от депрессии. Из них 917 632 штуки – в феврале, 1,55 млн – в марте и 871 080 – в апреле. Причем мартовские продажи в натуральном выражении увеличились в 2,5 раза к прошлому году. За год же – с мая 2021 г. по май 2022 г. – было куплено через аптеки 10 млн пачек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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