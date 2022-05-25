Россияне удвоили траты на антидепрессанты

Россияне удвоили траты на антидепрессантыЗа три месяца расходы на них превысили 2 млрд рублей
С февраля по апрель 2022 г. россияне потратили на приобретение антидепрессантов более 2 млрд руб., следует из информации системы цифровой маркировки «Честный знак», которая есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее. При этом 1 млрд руб. жители страны оставили в аптеках во время ажиотажного мартовского спроса. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте прошлого года.
В этом месяце в 2022 г. средняя цена за упаковку выросла на 15% по сравнению с февралем – с 576 до 663 руб., рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов. В апреле, по его словам, цены стабилизировались и вернулись к февральским значениям.
Всего за три месяца россияне приобрели 3,3 млн упаковок препаратов от депрессии. Из них 917 632 штуки – в феврале, 1,55 млн – в марте и 871 080 – в апреле. Причем мартовские продажи в натуральном выражении увеличились в 2,5 раза к прошлому году. За год же – с мая 2021 г. по май 2022 г. – было куплено через аптеки 10 млн пачек.