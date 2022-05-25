Россияне удвоили траты на антидепрессанты

С февраля по апрель 2022 г. россияне потратили на приобретение антидепрессантов более 2 млрд руб., следует из информации системы цифровой маркировки «Честный знак», которая есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее. При этом 1 млрд руб. жители страны оставили в аптеках во время ажиотажного мартовского спроса. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте прошлого года.