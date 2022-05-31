«Новапорт» Троценко получил контроль в аэропорту Пскова

«Новапорт» Троценко получил контроль в аэропорту ПсковаЕго планируют развивать по образцу терминалов в Нальчике или Беслане
«Новапорт холдинг» бизнесмена Романа Троценко приобрел 74% в капитале псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», следует из данных ЕГРЮЛ. Остальные 26% компании находятся в собственности комитета по управлению госимуществом Псковской области, который ранее был единственным владельцем авиаузла. «Ведомости» направили запрос в «Новапорт».
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы из него выполняет только авиакомпания «Азимут». В 2021 г. аэропорт обслужил 103 000 пассажиров. Выручка компании составила 74,6 млн руб., чистый убыток – 8,3 млн руб., следует из данных системы СПАРК. Обанкротившаяся «Псковавиа» управляла аэропортом до середины 2020 г.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил «Ведомостям», что проект по развитию аэропорта будет реализовывать «Новапорт». По его словам, на него «было еще два претендента» (какие именно компании, он не уточнил). Регион заинтересован в том, чтобы развивалась пассажирская составляющая аэропорта, отметил Ведерников.
«Когда пассажиропоток превысит 130 000 человек в год, у Псковской области появится возможность перестать субсидировать из регионального бюджета работу аэропорта. Общая задача – довести пассажиропоток до 500 000 человек в год как на внутренних, так и на внешних рейсах», – пояснил Ведерников.
С «Новапортом», по его словам, достигнута договоренность о строительстве еще одного терминала: «Сейчас у нас один общий терминал на прилет и вылет, а они должны быть разделены». При этом новый проект здания аэровокзала делать не планируется. По словам Ведерникова, за образец может быть взят терминал аэропорта Нальчика, которым также управляет «Новапорт», или Беслана.
В 2018 г. в интервью «РИА Новости» глава Псковской области сообщал, что власти региона объявили конкурс о продаже 75% минус одна акция аэропорта и нашли партнеров, которые согласились возобновить рейсы по маршруту Москва – Псков – Москва. Всего «Новапорту», входящему в корпорацию AEON Романа Троценко, принадлежит 21 аэропорт в разных российских городах.
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев на вопрос, почему сделка состоялась именно сейчас, сказал «Ведомостям», что «аэропорт – это долгосрочное вложение и кризисы приходят и уходят, а активы остаются».
Напомним, что беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, которые включают отзыв самолетов Airbus и Boeing лизинговыми компаниями, запрет на сервис и поставку запчастей, а также запрет на полеты в пространстве ЕС и США, привели к резкому падению авиаперевозок в стране. В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30% к аналогичному периоду 2021 г. до 5,03 млн человек, в марте падение составило 20% год к году, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Исходя из наличия агломерации, тяготеющей к этому аэропорту, можно рассчитывать на развитие небольшой, но достаточной маршрутной сети, добавил он. По мнению Пантелеева, регион может стать центром притяжения для российских туристов в условиях, когда большая часть международного сообщения с Россией закрыта. По мнению эксперта, в нынешней ситуации логично было бы прописать в сделке с «Новапортом» «отлагательные условия», по которым «инвестор сможет начать строительство аэровокзального комплекса позднее».