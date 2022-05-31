«Новапорт» Троценко получил контроль в аэропорту Пскова

Напомним, что беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, которые включают отзыв самолетов Airbus и Boeing лизинговыми компаниями, запрет на сервис и поставку запчастей, а также запрет на полеты в пространстве ЕС и США, привели к резкому падению авиаперевозок в стране. В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30% к аналогичному периоду 2021 г. до 5,03 млн человек, в марте падение составило 20% год к году, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.