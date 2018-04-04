Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа»
Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании Виктора Мартыненко. Сертификат был продлен в конце марта. Местные власти тогда оценили ситуацию в авиакомпании как очень тяжелую и сообщили, что из областного бюджета ежемесячно приходится выделять 6–10 млн руб. на поддержку «Псковавиа».
«Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устранить замечание, которое есть со стороны Росавиации», – сказал Мартыненко. Он пояснил, что для этого авиакомпании необходимо продлить эксплуатационный срок службы одного Ан-24. По словам гендиректора, ограничения будут сняты через месяц.
«Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26 и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек. В январе СКР возбудил дело по факту невыплаты зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн руб., а сотрудники «Псковавиа» написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.