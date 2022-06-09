Как эмпанада убила бигмак

Первый McDonald’s открылся в апреле 1955 г. в Калифорнии. Понадобилось 12 лет, чтобы бизнес вышел за пределы США и начал работать в Канаде, а в 1971 г. добрался до Европы. Сейчас у компании более 36 000 ресторанов более чем в сотне стран. McDonald’s кажется настолько вездесущим, что журнал The Economist с 1986 г. ведет «индекс бигмака»: по цене этого бутерброда в разных странах вычисляется реальный обменный курс валют.