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Как эмпанада убила бигмак

Почему McDonald’s ушел из ряда стран
Софья Корепанова
Elijah Nouvelage / Reuters

12 июня в Москве и области откроются первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald’s под новым брендом. Новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил Forbes о планах открыть все рестораны сети за два месяца. McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири.

Первый McDonald’s открылся в апреле 1955 г. в Калифорнии. Понадобилось 12 лет, чтобы бизнес вышел за пределы США и начал работать в Канаде, а в 1971 г. добрался до Европы. Сейчас у компании более 36 000 ресторанов более чем в сотне стран. McDonald’s кажется настолько вездесущим, что журнал The Economist с 1986 г. ведет «индекс бигмака»: по цене этого бутерброда в разных странах вычисляется реальный обменный курс валют.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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