Как эмпанада убила бигмак

Как эмпанада убила бигмакПочему McDonald’s ушел из ряда стран
12 июня в Москве и области откроются первые 15 ресторанов бывшей сети McDonald’s под новым брендом. Новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил Forbes о планах открыть все рестораны сети за два месяца. McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири.
Первый McDonald’s открылся в апреле 1955 г. в Калифорнии. Понадобилось 12 лет, чтобы бизнес вышел за пределы США и начал работать в Канаде, а в 1971 г. добрался до Европы. Сейчас у компании более 36 000 ресторанов более чем в сотне стран. McDonald’s кажется настолько вездесущим, что журнал The Economist с 1986 г. ведет «индекс бигмака»: по цене этого бутерброда в разных странах вычисляется реальный обменный курс валют.