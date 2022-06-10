Российские компании остались без японских бульдозеров

Прекращение поставок техники Komtsu, по словам Кудрявцева, не вызовет проблем у строителей дорог, поскольку они используют более легкие машины (7–10 т. с.). Тем не менее японские тяжелые бульдозеры, по его словам, можно заменить. Так, российский «Уралвагонзавод» вместе с «ЧТЗ–Уралтрак» создали совместное предприятие по производству тяжелых бульдозеров, напоминает Кудрявцев. Компании с госучастием будут закупать их технику, а частные, скорее всего, переключатся на китайские модели, рассуждает эксперт. Если средний российский бульдозер стоит сейчас 10–12 млн руб., то китайский – 8 млн руб. за счет сильного рубля, объясняет он. «По качеству они сопоставимы, но китайцы могут предоставить более качественный клиентский сервис», – говорит глава «Спецавтопрома».