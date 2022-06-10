Российские компании остались без японских бульдозеров

Российские компании остались без японских бульдозеровБольше всего от этого пострадают горняки и золотодобытчики
Япония в рамках нового пакета санкций вводит запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Ограничения начнут действовать с 17 июня, заявил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. По словам чиновника, это решение «связано с введением запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры» (цитата по ТАСС).
Вместе с этим в перечень запрещенной к импорту в Россию продукции также вошли некоторые виды древесины, запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, насосы, турбины и проч.
Из-за начавшейся в феврале 2022 г. специальной военной операции на Украине японские власти уже вводили ряд санкционных пакетов в отношении России. Ограничения коснулись как конкретных граждан РФ, в частности президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, так и более 200 российских компаний и организаций. В мае Япония также запретила экспортировать в Россию часть товаров и технологий.
Основным поставщиком японских бульдозеров на российский рынок является компания Komatsu. По данным источника «Ведомостей» в одном из отраслевых объединений, бульдозеры этой марки занимали 18% отечественного рынка в прошлом году – больше, чем какой-либо иной бренд, включая китайских производителей. Общие продажи бульдозеров в России за прошлый год составили, по словам источника, «немногим более 3000 единиц».
Как следует из статистики комитета дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в I квартале 2022 г. в России было продано 37 колесных бульдозеров против 22 за тот же период 2021 г. Общие продажи ДСТ в январе – марте этого года составили 5147 единиц (+25%).
Связаться с Komatsu не удалось. Источник, близкий к компании, сказал «Ведомостям», что в последние пару месяцев компания продавала в России технику только из складских запасов.
Среди японской спецтехники российские компании в основном используют бульдозеры Komatsu, говорит гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев. По его словам, наибольшей популярностью в России пользуются тяжелые до 50 тонн-силы (т. с.) бульдозеры этой марки. Они поставлялись для нужд добычных производств – горнорудной и золотодобывающей промышленности в объеме 100–150 единиц в год, говорит Кудрявцев.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие российские горнорудные и золотодобывающие компании.
Источник «Ведомостей» в угольном холдинге утверждает, что пока, в результате ранее введенных против России санкций, сбоев в поставках японской техники не было, они продолжаются. По его словам, компании сектора, как правило, имеют необходимый парк спецмашин и запас комплектующих. «Новая техника приобретается только в случае расширения производства или обновления устаревающей. Но о резком росте производства сейчас говорить не приходится. К тому же многие компании привлекают подрядные организации со своей техникой», – отмечает собеседник «Ведомостей». Теоретически заменить японскую технику, по его мнению, можно белорусской или китайской.
Прекращение поставок техники Komtsu, по словам Кудрявцева, не вызовет проблем у строителей дорог, поскольку они используют более легкие машины (7–10 т. с.). Тем не менее японские тяжелые бульдозеры, по его словам, можно заменить. Так, российский «Уралвагонзавод» вместе с «ЧТЗ–Уралтрак» создали совместное предприятие по производству тяжелых бульдозеров, напоминает Кудрявцев. Компании с госучастием будут закупать их технику, а частные, скорее всего, переключатся на китайские модели, рассуждает эксперт. Если средний российский бульдозер стоит сейчас 10–12 млн руб., то китайский – 8 млн руб. за счет сильного рубля, объясняет он. «По качеству они сопоставимы, но китайцы могут предоставить более качественный клиентский сервис», – говорит глава «Спецавтопрома».
Помимо спецтехники японские компаний в России продают грузовики. По данным «Автостат–Инфо», в апреле в России было зарегистрировано 209 новых автомобилей марки Isuzu (–6% в годовом выражении) и Hino (–5%). За январь – апрель 2022 г. было продано 834 Isuzu (-30%, доля рынка 3,8%) и 620 Hino (-51%, доля 2,9%).