Продажи новых грузовиков в 2021 году подскочили на 38%

Из автоконцернов абсолютным лидером по всем типам грузовиков остался «Камаз». Его продажи в 2021 г. выросли на 29% до 36 394 шт., по данным «Автостат инфо». Но это примерно на пару тысяч машин меньше, чем было отгружено клиентам, говорит представитель «Камаза» (компания считает собственные результаты по отгруженной технике). Между отгрузкой и регистрацией ТС может пройти до месяца, а в новогодние праздники и того больше, отмечает он. Компания прогнозирует рост продаж на 19% в 2021 г. до 44 000 шт., включая экспорт, говорил журналистам гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в декабре. Окончательных итогов года концерн еще не подвел. В 2022 г. «Камаз» собирается продать 45 000 автомобилей: 39 000 в России, еще 6000 – на экспорт, отмечал Когогин.