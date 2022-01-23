Продажи новых грузовиков в 2021 году подскочили на 38%В 2022 году спрос замедлится, но сегмент все равно будет расти быстрее легковушек
В 2021 г. в России было реализовано 100 196 среднетоннажных и тяжелых грузовиков, следует из подсчетов «Автостат инфо» на основе данных о регистрациях транспортных средств (ТС). Это на 38% больше, чем продажи в пандемийном 2020 году, и на 21% – чем в доковидном 2019 году.
Большая часть рынка приходится на тяжелые грузовики (более 16 т). По данным «Камаза», их было продано в 2021 г. около 77 000 шт. Но абсолютным лидером продаж в грузовом сегменте является среднетоннажная модель группы ГАЗ «Газон Next», следует из данных статистики. «Газонов» в 2021 г. было реализовано 8159 шт., это на 28% больше, чем в 2020 г. С минимальным отрывом дальше следуют продажи тяжелого грузовика «Камаз 43118» – 8115 единиц (+25% к 2020 г.). Остальной топ продаж также занимает продукция «Камаза»: на 3-м месте тягач 5490 (8020 шт. +45%), на четвертом – самосвал 65115 (7274 шт., +33%), замыкает пятерку самосвал 6520 (4299 шт., +21%).
Первая зарубежная модель – тягач Mercedes Actros – на 6-м месте с результатом 3955 проданных автомобилей (+31%). Также в десятку лидеров продаж 2021 г. попали Volvo FH, «Урал 4320», DAF XF и MAN TGX.
Из автоконцернов абсолютным лидером по всем типам грузовиков остался «Камаз». Его продажи в 2021 г. выросли на 29% до 36 394 шт., по данным «Автостат инфо». Но это примерно на пару тысяч машин меньше, чем было отгружено клиентам, говорит представитель «Камаза» (компания считает собственные результаты по отгруженной технике). Между отгрузкой и регистрацией ТС может пройти до месяца, а в новогодние праздники и того больше, отмечает он. Компания прогнозирует рост продаж на 19% в 2021 г. до 44 000 шт., включая экспорт, говорил журналистам гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в декабре. Окончательных итогов года концерн еще не подвел. В 2022 г. «Камаз» собирается продать 45 000 автомобилей: 39 000 в России, еще 6000 – на экспорт, отмечал Когогин.
На 2-м месте среди автоконцернов группа ГАЗ, ее продажи по регистрациям составили 10 230 шт., это на 28% больше, чем в 2020 г. По подсчетам самой компании, в 2021 г. было продано около 9600 среднетоннажных грузовиков ГАЗ. Далее следуют Scania – 7341 машина (+52%), Volvo – 5991 шт. (+61%) и MAN – 4849 шт. (+35%). В топ-10 лидеров рынка также вошли «Урал», Mercedes, МАЗ, Isuzu и китайская Shaanxi.
Для зарубежных марок в 2021 г. в целом была характерна более высокая динамика роста по сравнению с отечественными производителями, но при гораздо меньших объемах продаж на одну марку. Продажи российских грузовиков в целом за год выросли на 30% до 56 212 шт., иностранных – на 49% до 43 984 шт., следует из данных «Автостат инфо».
Рост рынка тяжелых грузовиков в 2021 г. был обусловлен отложенным спросом, запуском инфраструктурных проектов и ростом жилищного строительства, говорит представитель «Камаза».
В конце декабря 2021 г. госкомпания «Автодор» начала ощущать напряженность на стройке автотрассы М12 Москва – Казань из-за нехватки спецтехники «Камаза», которую невозможно было заказать, жаловался гендиректор компании Вячеслав Петушенко (его слова передавал «Интерфакс»). Склады пустые, сметают все, что успевают произвести, подтверждал Когогин. Кроме того, по итогам 2021 г. ожидался рекорд по вводу жилья со времен Советского Союза, говорил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин. Предполагается, что введено 86 млн кв. м.
«В 2022 г. мы рассчитываем, что рынок останется прежним. А если и вырастет, то ненамного. Спрос по большей части удовлетворен, новых инфраструктурных проектов пока не планируется. Рынок более-менее насыщен», – говорит представитель «Камаза».
Темпы роста российского рынка среднетоннажных грузовиков составили около 14%: 14 000 машин в 2021 г., 12 300 – в 2020 г., сказал «Ведомостям» представитель группы ГАЗ. В наибольшей степени рост рынка был обеспечен за счет сегментов розничной торговли, логистики и специальной техники для ЖКХ, поясняет он. По оценке компании, доля автомобилей ГАЗ в сегменте среднетоннажных грузовиков в 2020–2021 гг. составила 67–69%. «Увеличение доли вызвано выходом в новый для нас сегмент – бескапотных городских грузовиков («Валдай Next»), а также расширением спроса на нашу основную модель – «Газон Next» – со стороны служб междугородных перевозок и е-commerce», – пояснил собеседник. Грузовики «Газон» не облагаются тарифом «Платона» за проезд по федеральным трассам, поскольку весят меньше 12 т. Он сейчас составляет 2,35 руб. за километр, но должен увеличиться до 2,44 руб. с 1 февраля. Это делает «Газоны» более привлекательными для малого и среднего бизнеса с потребностью в междугородной перевозке продуктов питания и потребительских товаров, отмечает представитель ГАЗа.
Базовый прогноз группы ГАЗ по рынку среднетоннажных грузовиков на 2022 г. – рост на 7%. Продажи ГАЗа увеличатся сильнее рынка за счет дальнейшего роста в сегменте бескапотных грузовиков и расширения линейки спецтехники, прежде всего для сегмента ЖКХ, на базе «Валдай Next», считает представитель компании.
В прошлом году рынок коммерческой техники восстанавливался намного лучше, чем сегмент легковых автомобилей, констатирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По его словам, этому способствовали эффект относительно низкой базы, общее восстановление экономики и то, что производителей коммерческой техники меньше затронул дефицит микрочипов. По оценкам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, рост ВВП в России по итогам 2021 г. составит 4,4–4,5%.
Рынок новых легковых автомобилей во второй половине 2021 г. столкнулся с дефицитом электронных компонентов: их производители не успевали за спросом со стороны автоконцернов. Несмотря на резкий рост продаж в начале года, с лета реализация машин падала. В итоге продажи легковых автомобилей и легкой коммерческой техники (LCV) в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 г. выросли лишь на 4,3% по сравнению с уровнем 2020 г. до 1,67 млн шт. Но грузовой сегмент это затронуло в меньшей степени. Когогин в сентябрьском интервью «Ведомостям» говорил, что автоконцерн в ожидании дефицита сделал запас микрочипов. Тем не менее группа ГАЗ в сентябре начала из-за нехватки комплектующих временно выпускать некомплектные автомобили на склад («Ведомости» рассказывали об этом 10 сентября).
Рынок среднетоннажных грузовиков остается небольшим, его восстановлению способствовало развитие торговли и сельского хозяйства, сказал Беспалов «Ведомостям». Рост сегмента в 2022 г. будет замедляться, уверен эксперт. Будет сказываться эффект высокой базы, основная часть восстановительного роста экономики прошла в 2021 г., перечисляет он. Но если и не случится проблем с поставками [компонентов], то рынок грузовиков будет все равно расти быстрее, чем сегмент легковых машин, уверен эксперт. Продажи легковых машин, по расчетам Беспалова, останутся в 2022 г. на уровне 2021 г.