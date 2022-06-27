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«Трансмашхолдинг» продал бизнес в Венгрии местному партнеру

Холдинг столкнулся со сложностями во взаиморасчетах из-за закрытия местной «дочки» Сбербанка
Денис Ильюшенков
ТМХ – не первая российская машиностроительная компания, которой приходится расставаться с зарубежным бизнесом / stringfixer.com/dunakeszi

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, рассказал «Ведомостям» гендиректор холдинга Кирилл Липа. По его словам, серьезным препятствием в дальнейшем взаимодействии с венгерскими партнерами стали взаиморасчеты. Стоимость продажи активов Липа не назвал.

«Мы работали через венгерский Сбербанк, но из-за санкций он прекратил свою операционную деятельность. Открытие же счетов в других венгерских банках в текущих условиях для российской компании невыполнимая задача», – сказал топ-менеджер. «Ведомости» направили запрос в кредитную организацию и Минпромторг РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных