«Трансмашхолдинг» продал бизнес в Венгрии местному партнеру

«Трансмашхолдинг» продал бизнес в Венгрии местному партнеруХолдинг столкнулся со сложностями во взаиморасчетах из-за закрытия местной «дочки» Сбербанка
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, рассказал «Ведомостям» гендиректор холдинга Кирилл Липа. По его словам, серьезным препятствием в дальнейшем взаимодействии с венгерскими партнерами стали взаиморасчеты. Стоимость продажи активов Липа не назвал.
«Мы работали через венгерский Сбербанк, но из-за санкций он прекратил свою операционную деятельность. Открытие же счетов в других венгерских банках в текущих условиях для российской компании невыполнимая задача», – сказал топ-менеджер. «Ведомости» направили запрос в кредитную организацию и Минпромторг РФ.
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