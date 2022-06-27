«Трансмашхолдинг» продал бизнес в Венгрии местному партнеру

«Мы работали через венгерский Сбербанк, но из-за санкций он прекратил свою операционную деятельность. Открытие же счетов в других венгерских банках в текущих условиях для российской компании невыполнимая задача», – сказал топ-менеджер. «Ведомости» направили запрос в кредитную организацию и Минпромторг РФ.