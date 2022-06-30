«Роснефть» открыла месторождение с запасами 82 млн т нефти

«Роснефть» открыла месторождение с запасами 82 млн т нефтиОно стало одним из крупнейших на шельфе за последние несколько лет
Нефтекомпания «Роснефть» открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря c извлекаемыми запасами нефти в 82 млн т, сообщила 29 июня пресс-служба компании. Месторождение получило название Мадачагское. Это одно из самых крупных открытий месторождений на шельфе России за последние несколько лет.
Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Бурение осуществлялось с берега с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м.
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