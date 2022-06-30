«Роснефть» открыла месторождение с запасами 82 млн т нефти

Нефтекомпания «Роснефть» открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря c извлекаемыми запасами нефти в 82 млн т, сообщила 29 июня пресс-служба компании. Месторождение получило название Мадачагское. Это одно из самых крупных открытий месторождений на шельфе России за последние несколько лет.