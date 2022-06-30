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«Роснефть» открыла месторождение с запасами 82 млн т нефти

Оно стало одним из крупнейших на шельфе за последние несколько лет
Николай Николаев
Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка / Пресс-служба «Роснефти»

Нефтекомпания «Роснефть» открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря c извлекаемыми запасами нефти в 82 млн т, сообщила 29 июня пресс-служба компании. Месторождение получило название Мадачагское. Это одно из самых крупных открытий месторождений на шельфе России за последние несколько лет.

Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Бурение осуществлялось с берега с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных