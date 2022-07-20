Китай может снизить импорт дорожающего СПГ в 2022 году на 14%Это создает предпосылки для увеличения поставок российского трубопроводного газа
В 2022 г. импорт сжиженного газа (СПГ) в Китай сократится более чем на 14% до 69 млн т, что станет рекордным снижением с начала закупок СПГ Пекином в 2006 г., сообщается в обзоре консалтинговой компании Wood Mackenzie. Причиной снижения эксперты компании называют высокие спотовые цены на СПГ.
Wood Mackenzie пишет, что после интенсивного роста закупок в 2021 г. во II квартале 2022 г. спрос на СПГ в КНР уже снизился на 5%. Среди причин этого эксперты отметили замедление темпов роста экономики Китая, рост цен на импортный газ (как на трубопроводный, так и на сжиженный), более мягкий, чем обычно, зимний сезон 2021–2022 гг., а также регуляторные меры по поддержке «экологически чистого угля» и рост использования ВИЭ.
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