Китай может снизить импорт дорожающего СПГ в 2022 году на 14%

Wood Mackenzie пишет, что после интенсивного роста закупок в 2021 г. во II квартале 2022 г. спрос на СПГ в КНР уже снизился на 5%. Среди причин этого эксперты отметили замедление темпов роста экономики Китая, рост цен на импортный газ (как на трубопроводный, так и на сжиженный), более мягкий, чем обычно, зимний сезон 2021–2022 гг., а также регуляторные меры по поддержке «экологически чистого угля» и рост использования ВИЭ.