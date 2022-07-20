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Китай может снизить импорт дорожающего СПГ в 2022 году на 14%

Это создает предпосылки для увеличения поставок российского трубопроводного газа
Матвей Катков
Zuma / ТАСС

В 2022 г. импорт сжиженного газа (СПГ) в Китай сократится более чем на 14% до 69 млн т, что станет рекордным снижением с начала закупок СПГ Пекином в 2006 г., сообщается в обзоре консалтинговой компании Wood Mackenzie. Причиной снижения эксперты компании называют высокие спотовые цены на СПГ.

Wood Mackenzie пишет, что после интенсивного роста закупок в 2021 г. во II квартале 2022 г. спрос на СПГ в КНР уже снизился на 5%. Среди причин этого эксперты отметили замедление темпов роста экономики Китая, рост цен на импортный газ (как на трубопроводный, так и на сжиженный), более мягкий, чем обычно, зимний сезон 2021–2022 гг., а также регуляторные меры по поддержке «экологически чистого угля» и рост использования ВИЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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