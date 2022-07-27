Онлайн-продажи продуктов упали впервые с начала пандемии

Онлайн-продажи продуктов упали впервые с начала пандемииЭто может быть связано со снижением количества промоакций и ростом стоимости доставки
Онлайн-продажи продовольственных товаров (без доставки готовой еды из заведений общественного питания) по итогам II квартала 2022 г. могут сократиться в денежном выражении на 20% по отношению к первым трем месяцам года. Такие данные приводит компания «Infoline-аналитика». Абсолютные цифры она не предоставила, но, если учесть, что, по ее информации, в I квартале общий объем этого рынка составил 165 млрд руб., получается, что с апреля по июнь в России было продано онлайн продуктов на 132 млрд руб. Косвенно выводы «Infoline-аналитики» подтверждают и данные компании Data Insight.
Основываясь на краткосрочной динамике за II квартал 2022 г., она понизила годовой прогноз по онлайн-продажам продуктов на 22% в деньгах (до 549 млрд руб.) и на 31% в натуральном выражении (до 384 млн заказов), следует из ее июньского бюллетеня «Е-grocery в России».