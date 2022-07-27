Онлайн-продажи продуктов упали впервые с начала пандемии

Онлайн-продажи продовольственных товаров (без доставки готовой еды из заведений общественного питания) по итогам II квартала 2022 г. могут сократиться в денежном выражении на 20% по отношению к первым трем месяцам года. Такие данные приводит компания «Infoline-аналитика». Абсолютные цифры она не предоставила, но, если учесть, что, по ее информации, в I квартале общий объем этого рынка составил 165 млрд руб., получается, что с апреля по июнь в России было продано онлайн продуктов на 132 млрд руб. Косвенно выводы «Infoline-аналитики» подтверждают и данные компании Data Insight.