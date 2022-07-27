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Онлайн-продажи продуктов упали впервые с начала пандемии

Это может быть связано со снижением количества промоакций и ростом стоимости доставки
Маргарита Соболь
Представитель «Сбермаркета» не согласился с оценкой Data Insight, отметив, что более показательно будет посмотреть данные за квартал / Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-продажи продовольственных товаров (без доставки готовой еды из заведений общественного питания) по итогам II квартала 2022 г. могут сократиться в денежном выражении на 20% по отношению к первым трем месяцам года. Такие данные приводит компания «Infoline-аналитика». Абсолютные цифры она не предоставила, но, если учесть, что, по ее информации, в I квартале общий объем этого рынка составил 165 млрд руб., получается, что с апреля по июнь в России было продано онлайн продуктов на 132 млрд руб. Косвенно выводы «Infoline-аналитики» подтверждают и данные компании Data Insight.

Основываясь на краткосрочной динамике за II квартал 2022 г., она понизила годовой прогноз по онлайн-продажам продуктов на 22% в деньгах (до 549 млрд руб.) и на 31% в натуральном выражении (до 384 млн заказов), следует из ее июньского бюллетеня «Е-grocery в России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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