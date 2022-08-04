Китай не даст Тайваню песка для чипов

Тайвань занимает 2-е место в мире по объему производства полупроводников – в прошлом году на его долю приходилось 26% мирового рынка. По данным Горного управления Тайваня, остров импортировал в первые шесть месяцев 2022 г. 15 703 т песка из Китая, включая необходимый для производства полупроводников кварцевый, а также кремниевый общей стоимостью $934 000. Это составляет 1,88% всего импорта песка на остров. В 2020 и 2021 гг. из Китая было поставлено 70 000 и 170 000 т.