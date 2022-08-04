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Китай не даст Тайваню песка для чипов

Но островная промышленность успела снизить зависимость от этого сырья
Илья Лакстыгал Екатерина Кинякина
Тайвань занимает 2-е место в мире по объему производства полупроводников / SAM YEH / AFP

О прекращении отгрузки песка на Тайвань 3 августа сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР. До этого Главное таможенное управление КНР ввело санкции в отношении 2000 из 3200 наименований пищевой продукции тайваньских производителей. Это ответные меры в связи с визитом на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань занимает 2-е место в мире по объему производства полупроводников – в прошлом году на его долю приходилось 26% мирового рынка. По данным Горного управления Тайваня, остров импортировал в первые шесть месяцев 2022 г. 15 703 т песка из Китая, включая необходимый для производства полупроводников кварцевый, а также кремниевый общей стоимостью $934 000. Это составляет 1,88% всего импорта песка на остров. В 2020 и 2021 гг. из Китая было поставлено 70 000 и 170 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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