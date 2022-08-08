ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению до 10–15 трлн рублей в год в промышленность

ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению до 10–15 трлн рублей в год в промышленностьДля этого потребуется создать новые механизмы ГЧП
Финансовая компания «ВЭБ инфраструктура» («ИнфраВЭБ», «дочка» ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в промышленность. «Ведомости» ознакомились с соответствующей презентацией, представитель «ИнфраВЭБа» подтвердил ее подлинность.
Он пояснил, что были сформированы критерии промышленных проектов и на их основе разработаны базовые подходы и схемы привлечения частных денег через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Разработка новых мер поддержки промышленных проектов и привлечения в них частных денег объясняется необходимостью «ускоренного решения вопросов импортозамещения», а также «недостаточным объемом внутреннего рынка для реализации крупномасштабных проектов».
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