ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению до 10–15 трлн рублей в год в промышленность

Он пояснил, что были сформированы критерии промышленных проектов и на их основе разработаны базовые подходы и схемы привлечения частных денег через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Разработка новых мер поддержки промышленных проектов и привлечения в них частных денег объясняется необходимостью «ускоренного решения вопросов импортозамещения», а также «недостаточным объемом внутреннего рынка для реализации крупномасштабных проектов».