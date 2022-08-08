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ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению до 10–15 трлн рублей в год в промышленность

Для этого потребуется создать новые механизмы ГЧП
Ксения Потаева
Для новых промышленных проектов государственным институтам развития придется искать новые схемы партнерства с частными инвесторами / Владимир Смирнов / ТАСС

Финансовая компания «ВЭБ инфраструктура» («ИнфраВЭБ», «дочка» ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в промышленность. «Ведомости» ознакомились с соответствующей презентацией, представитель «ИнфраВЭБа» подтвердил ее подлинность.

Он пояснил, что были сформированы критерии промышленных проектов и на их основе разработаны базовые подходы и схемы привлечения частных денег через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Разработка новых мер поддержки промышленных проектов и привлечения в них частных денег объясняется необходимостью «ускоренного решения вопросов импортозамещения», а также «недостаточным объемом внутреннего рынка для реализации крупномасштабных проектов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных