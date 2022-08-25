Москва и Тегеран согласовали разработку семи иранских нефтегазовых месторождений

Москва и Тегеран согласовали разработку семи иранских нефтегазовых месторожденийЭто может открыть лазейку в ЕС для нефти, добытой с участием российских компаний
«На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений. В настоящий момент проходят переговоры по 14 другим месторождениям», – отметил министр (цитата по агентству Shana).
В июле Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона должна будет вложить в проекты $10 млрд.
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