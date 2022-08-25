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Москва и Тегеран согласовали разработку семи иранских нефтегазовых месторождений

Это может открыть лазейку в ЕС для нефти, добытой с участием российских компаний
Дарья Савенкова Для Ведомостей
Россия согласовала с Ираном разработку семи нефтяных и газовых иранских месторождений / Евгений Разумный / Ведомости

«На текущий момент у нас есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений. В настоящий момент проходят переговоры по 14 другим месторождениям», – отметил министр (цитата по агентству Shana).

В июле Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона должна будет вложить в проекты $10 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных