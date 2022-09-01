«Газпром» заметил падение спроса на газ в Европе

Действия западных регуляторов привели к снижению спроса на газ в ЕС в январе – августе 2022 г. на 29–30 млрд куб. м, заявил на селекторном совещании 31 августа председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (его слова приводит пресс-служба компании). Он отметил, что под давлением политики декарбонизации покупатели газа в Европе начали отказываться от традиционной энергетики, а также от долгосрочных контрактов с фиксированными ценами. Это, по словам топ-менеджера, привело к снижению надежности и стабильности поставок и ценовому ралли на газовых хабах и торговых площадках.