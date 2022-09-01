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«Газпром» заметил падение спроса на газ в Европе

На этом фоне монополия вновь заговорила о соединении газотранспортных систем запада и востока России
Василий Милькин
По словам Миллера, в январе – августе «Газпром», по оперативным данным, добыл 288,1 млрд куб. м газа, экспортировал в страны дальнего зарубежья 82,2 млрд куб. м. / Евгений Разумный / Ведомости

Действия западных регуляторов привели к снижению спроса на газ в ЕС в январе – августе 2022 г. на 29–30 млрд куб. м, заявил на селекторном совещании 31 августа председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (его слова приводит пресс-служба компании). Он отметил, что под давлением политики декарбонизации покупатели газа в Европе начали отказываться от традиционной энергетики, а также от долгосрочных контрактов с фиксированными ценами. Это, по словам топ-менеджера, привело к снижению надежности и стабильности поставок и ценовому ралли на газовых хабах и торговых площадках.

«Такая энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ», – подчеркнул Миллер. По его словам, за восемь месяцев этого года спрос сократился на 40 млрд куб. м и 29–30 млрд куб. м – это снижение, которое дали 27 стран ЕС. «Вместе с Великобританией – 85%», – оценил вклад Европы глава «Газпрома».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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