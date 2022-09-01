«Газпром» заметил падение спроса на газ в Европе

«Газпром» заметил падение спроса на газ в ЕвропеНа этом фоне монополия вновь заговорила о соединении газотранспортных систем запада и востока России
Действия западных регуляторов привели к снижению спроса на газ в ЕС в январе – августе 2022 г. на 29–30 млрд куб. м, заявил на селекторном совещании 31 августа председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (его слова приводит пресс-служба компании). Он отметил, что под давлением политики декарбонизации покупатели газа в Европе начали отказываться от традиционной энергетики, а также от долгосрочных контрактов с фиксированными ценами. Это, по словам топ-менеджера, привело к снижению надежности и стабильности поставок и ценовому ралли на газовых хабах и торговых площадках.
«Такая энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ», – подчеркнул Миллер. По его словам, за восемь месяцев этого года спрос сократился на 40 млрд куб. м и 29–30 млрд куб. м – это снижение, которое дали 27 стран ЕС. «Вместе с Великобританией – 85%», – оценил вклад Европы глава «Газпрома».