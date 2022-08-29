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Германия и Дания пытаются заменить газопроводы ветряками

Цены на газ и электроэнергию в ЕС продолжают держаться на рекордных уровнях
Матвей Катков Василий Милькин
Unsplash

Германия и Дания планируют к 2030 г. ввести в эксплуатацию центр ветрогенерации на датском острове Борнхольм в Балтийском море, сообщил 29 августа Bloomberg со ссылкой на правительства обеих стран. По данным агентства, в рамках проекта «Энергетический остров Борнхольм» планируется создать несколько ветропарков, получаемая там энергия будет распределяться между двумя странами.

«Мощность проекта после запуска в 2030 г. превысит 3 ГВт – достаточно для снабжения энергией 4,1 млн домохозяйств», – сообщает агентство. Стоимость составит около 9 млрд евро, из которых 3 млрд евро необходимо будет инвестировать в инфраструктуру проекта, еще 6 млрд – на строительство самого ветропарка.

Вице-канцлер, министр энергетики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что проект призван сократить зависимость от российского газа. Кроме того, согласно планам ЕС, сообщество планирует к 2050 г. увеличить мощность морской (офшорной) ветроэнергетики с текущих 12 ГВт до 300 ГВт. 

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По данным BP, Дания потребляет около 2,3 млрд куб. м газа в год. В 2021 г. «Газпром» экспортировал в Данию по контракту с Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа. Но в начале июня 2022 г. из-за отказа датской компании оплачивать топливо в рублях экспорт прекратился. 

Германия потребляет более 90 млрд куб. м газа в год. По данным ФТС, «Газпром» в 2021 г. экспортировал в страну около 50,7 млрд куб. м. В этом году объемы российского экспорта в ЕС снизились: по оценкам «Газпрома», за 7,5 месяцев поставки газа в дальнее зарубежье упали на 36,2% до 78,5 млрд куб. м. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и расчетам «Ведомостей», 28 августа «Газпром» экспортировал в ЕС около 122 млн куб. м газа против 439,6 млн куб. м годом ранее на ту же дату. 

После начала СВО на Украине ЕС принял план по отказу от потребления российского топлива REPowerEU, предусматривающий к концу 2022 г. сокращение потребления российского газа в три раза. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. РФ поставила в ЕС около 140 млрд куб. м трубопроводного газа, при этом в текущем году эта цифра может упасть до 80 млрд куб. м. 

Проект ветропарков на Борнхольме появился в момент, когда страны ЕС пытаются встроить энергетику в новую для Европы ситуацию с резко подорожавшими энергоносителями. По данным биржи Nord Pool, 29 августа в Германии и Дании электроэнергия стоила 659 евро за МВт ч.

Как сообщил Bloomberg, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС из-за стремительного роста цен на электричество готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии. В частности, Чехия и Бельгия сообщили о необходимости в рамках ЕС установить максимальные цены на электроэнергию. 

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, 3 ГВт ветрогенерации могут заменить 1,15–1,92 млрд куб. м газа в год. По данным BP, за последние 10 лет потребление газа в Дании уменьшилось практически в два раза, но в Германии, наоборот, увеличилось почти на 10 млрд куб. м в год.

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При этом летом 2021 г. безветренная погода в Европе стала одной из причин энергокризиса, повысив спрос и цены на газ. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напоминает, что увеличение мощности ветровых электростанций не означает увеличение выработки электроэнергии: в 2021 г. выработка ветровой генерации в ЕС снизилась. «Именно неадекватная ставка на ветровую и солнечную генерацию ослабила маневренность европейской энергетики и сделала ее уязвимой перед ударами энергокризиса», — отмечает эксперт. . 

По мнению Тануркова, в случае сохранения санкций против России высокие спотовые цены будут держаться в ближайшие годы, а это будет вести к постепенному снижению потребления газа. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 29 августа сентябрьский фьючерс стоил около $2950 за 1000 куб. м. В последние дни котировки превышали и $3000 за 1000 куб. м.

Эксперт добавил, что 300 ГВт ветрогенерации, которые ЕС планирует ввести в оборот к 2050 г., могут заместить около 350 млрд куб. м газа в теплогенерации или почти 600 млрд куб. м – в электрогенерации. «Но необходимо учитывать, что эти мощности будут замещать не только газовую генерацию», – подчеркнул аналитик. 

С учетом текущего уровня загрузки расположенных в Дании ВЭС ввод хаба мощностью в 3 ГВт позволит нарастить генерацию примерно на 6,8 млрд кВт ч в год, отметил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. Он добавил, что эффективность газовых ТЭС составляет 45-55%. «В результате, новый ветропарк позволит заместить потребление порядка 1,3 млрд куб. м газа», – полагает эксперт. 

К 2030 г., по словам Тимонина, с учетом планов по увеличению ВИЭ и развитию альтернативных источников энергетики потребление газа в ФРГ снизятся до порядка 85 млрд куб. м в год, а Дании – до 2 млрд куб. м. 

Старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин полагает, что ветропарк мощностью 3 ГВт способен заместить электроэнергию, вырабатываемую при сжигании в среднем 5,5-6,5 млрд куб. м. газа в год. В условиях раздела продукции для Германии, которая за последние годы в среднем потребляла более 95 млрд куб. м. в год, доля выпадающих объемов [потребления газа] не окажется столь существенной. Даже если предположить, что большую часть электроэнергии с проекта удастся перенаправить в ФРГ, в энергетическом эквиваленте это представляет собой менее 10% российского трубопроводного экспорта, который в 2021 г. составил более 50 млрд куб. м, отметил Блохин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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