Германия и Дания пытаются заменить газопроводы ветряками

Германия потребляет более 90 млрд куб. м газа в год. По данным ФТС, «Газпром» в 2021 г. экспортировал в страну около 50,7 млрд куб. м. В этом году объемы российского экспорта в ЕС снизились: по оценкам «Газпрома», за 7,5 месяцев поставки газа в дальнее зарубежье упали на 36,2% до 78,5 млрд куб. м. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и расчетам «Ведомостей», 28 августа «Газпром» экспортировал в ЕС около 122 млн куб. м газа против 439,6 млн куб. м годом ранее на ту же дату.