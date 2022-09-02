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Ведомства пока не согласовали заморозку тарифа «Платона» на 2023 год

Это может привести к выпадению 7 млрд рублей из средств на ремонт федеральных трасс
Денис Ильюшенков
Сборы «Платона» предназначены для программ дорожных строек / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственные ведомства пока не смогли согласовать заморозку тарифа системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» на 2023 г., о которой просили перевозчики и деловые объединения. В частности, против такого моратория выступил Минтранс, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с обсуждением в ведомствах данной инициативы. По их словам, Минтранс оценил объем выпадающих доходов бюджета в случае реализации инициативы в 7 млрд руб. Представитель Минтранса отказался от комментариев.

Предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, 12 июля направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о введении моратория на индексацию тарифа «Платона» на будущий год («Ведомости» писали об этом 13 июля).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных