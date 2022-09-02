Ведомства пока не согласовали заморозку тарифа «Платона» на 2023 год

Правительственные ведомства пока не смогли согласовать заморозку тарифа системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» на 2023 г., о которой просили перевозчики и деловые объединения. В частности, против такого моратория выступил Минтранс, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с обсуждением в ведомствах данной инициативы. По их словам, Минтранс оценил объем выпадающих доходов бюджета в случае реализации инициативы в 7 млрд руб. Представитель Минтранса отказался от комментариев.