Ведомства пока не согласовали заморозку тарифа «Платона» на 2023 год

Ведомства пока не согласовали заморозку тарифа «Платона» на 2023 годЭто может привести к выпадению 7 млрд рублей из средств на ремонт федеральных трасс
Правительственные ведомства пока не смогли согласовать заморозку тарифа системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» на 2023 г., о которой просили перевозчики и деловые объединения. В частности, против такого моратория выступил Минтранс, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с обсуждением в ведомствах данной инициативы. По их словам, Минтранс оценил объем выпадающих доходов бюджета в случае реализации инициативы в 7 млрд руб. Представитель Минтранса отказался от комментариев.
Предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, 12 июля направили письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о введении моратория на индексацию тарифа «Платона» на будущий год («Ведомости» писали об этом 13 июля).