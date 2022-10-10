Топ-менеджер «Иркута» перешел на работу в «Аэрофлот»

В марте стало известно, что ​гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, попавший под санкции ЕС, покинул свой пост. Его преемником стал бывший глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский. Вскоре после этого в компании начались кадровые перестановки. В частности, как писали «Ведомости», планировалось назначить Рината Асматуллова на пост заместителя гендиректора по стратегии вместо уволенного ранее Андрея Панова, а Николая Алтухова – на должность заместителя по административному управлению вместо Василия Авилова. В июле совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского гендиректором на пять лет.