Путин встретился с руководителем «Аэрофлота» Александровским
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским, сообщается на сайте Кремля. Они обсудили меры поддержки для авиакомпании, перспективы развития и закупку новых самолетов.
На группу «Аэрофлот» в рамках субсидирования пассажиропотока выделили 50 млрд руб., за апрель - май было получено 10,3 млрд руб., 15 млрд руб. было выделено на возврат билетов, из них уже получено 12,5 млрд руб., рассказал Александровский президенту. Он отметил, что оценивает ситуацию с авиаперевозками в 2022 г. «очень позитивно и стабильно» благодаря мерам господдержки. По словам гендиректора «Аэрофлота», они позволили увеличить объемы перевозок по сравнению с 2021 г.
«Несмотря на то что закрыт ряд южных аэропортов, мы переориентировали спрос на востребованные направления, альтернативные. Сейчас мы летаем по 111 направлениям – это на 18 направлений больше, чем в 2021 г. По ряду направлений мы очень существенно увеличили наши объемы, например по направлению Москва – Санкт-Петербург с 31 частоты ежедневно до 45. В Сочи мы увеличились с 15 до 25 частот ежедневных, в Минводы – с двух до восьми частот ежедневных. И по ряду других направлений также произошло существенное увеличение», – заявил Александровский. Он также отметил, что удалось сохранить стоимость билетов для пассажиров – по сравнению с 2021 г. в 2022 г. их стоимость у «Аэрофлота» сократилась на 10%, по сравнению с 2019 г. – на 21%. При этом у «Победы» средняя загрузка составляет 95%, у «Аэрофлота» – порядка 91-95%.
На вопрос Путина об оценке развития ситуации в среднесрочной перспективе глава «Аэрофлота» ответил, что перевозчик обновляет свою стратегию и она «полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 г.». «Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 воздушных судна российского производства, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 бортов МС-21, а также 40 судов Ту-214.
«Это очень существенные объемы, они потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов. Потребуется увеличение и привлечение дополнительных пилотов в количестве порядка 3500 человек под эту программу, также потребуется восемь полнопилотажных тренажеров, то есть это серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе, я бы сказал», – рассказал Александровский. Путин отметил, что «такого заказа давно не было».
Александровский ранее возглавлял авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Он начал исполнять обязанности гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 г., когда предыдущий руководитель компании Михаил Полубояринов (занял должность в ноябре 2020 г.) досрочно покинул свой пост вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В апреле совет директоров утвердил Александровского на должность гендиректора перевозчика сроком на три месяца, в июле его полномочия были продлены на пять лет.