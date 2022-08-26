Путин встретился с руководителем «Аэрофлота» Александровским

«Несмотря на то что закрыт ряд южных аэропортов, мы переориентировали спрос на востребованные направления, альтернативные. Сейчас мы летаем по 111 направлениям – это на 18 направлений больше, чем в 2021 г. По ряду направлений мы очень существенно увеличили наши объемы, например по направлению Москва – Санкт-Петербург с 31 частоты ежедневно до 45. В Сочи мы увеличились с 15 до 25 частот ежедневных, в Минводы – с двух до восьми частот ежедневных. И по ряду других направлений также произошло существенное увеличение», – заявил Александровский. Он также отметил, что удалось сохранить стоимость билетов для пассажиров – по сравнению с 2021 г. в 2022 г. их стоимость у «Аэрофлота» сократилась на 10%, по сравнению с 2019 г. – на 21%. При этом у «Победы» средняя загрузка составляет 95%, у «Аэрофлота» – порядка 91-95%.