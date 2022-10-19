АФК «Система» станет крупнейшим акционером владельца брендов Zarina и Love Republic

АФК «Система» станет крупнейшим акционером владельца брендов Zarina и Love RepublicКорпорация покупает 47,7% в одежном ритейлере Melon Fashion Group
АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп», сказано в сообщении корпорации. Сумма сделки – 15,8 млрд руб. Она будет закрыта до конца 2022 г. после получения одобрений со стороны антимонопольных органов, а также выполнения других условий сделки.
Melon Fashion Group – один из крупнейших одежных ритейлеров в России. Ей принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 г. компания управляла 845 магазинами в 181 городах России и странах СНГ (Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.
АФК «Система» за счет выкупа долей Eastnine и East Capital Holding станет крупнейшим акционером Melon Fashion Group. Ее совладельцами остаются председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и генеральный директор Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет у группы частных инвесторов. Учитывая возможную заинтересованность других акционеров в продаже их долей в Melon Fashion Group, АФК «Система» готова рассмотреть возможность из выкупа, сообщил «Ведомостям» представитель корпорации.
«Сделка полностью соответствует инвестиционной стратегии АФК "Система", которая ориентирована на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка», – цитируются в сообщении слова президента корпорации Тагира Ситдекова.
У АФК «Система» уже есть опыт работы на рынке ритейла. Ранее она была акционером «Детского мира». В ее портфель также входит один из крупнейших маркетплейсов в России – Ozon.