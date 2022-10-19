АФК «Система» станет крупнейшим акционером владельца брендов Zarina и Love Republic

АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп», сказано в сообщении корпорации. Сумма сделки – 15,8 млрд руб. Она будет закрыта до конца 2022 г. после получения одобрений со стороны антимонопольных органов, а также выполнения других условий сделки.