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Бизнес

АФК «Система» станет крупнейшим акционером владельца брендов Zarina и Love Republic

Корпорация покупает 47,7% в одежном ритейлере Melon Fashion Group
Антон Филатов
Melon Fashion Group принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela / SMARTMONEY

АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп», сказано в сообщении корпорации. Сумма сделки – 15,8 млрд руб. Она будет закрыта до конца 2022 г. после получения одобрений со стороны антимонопольных органов, а также выполнения других условий сделки.  

Melon Fashion Group – один из крупнейших одежных ритейлеров в России. Ей принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 г. компания управляла 845 магазинами в 181 городах России и странах СНГ (Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.   

АФК «Система» за счет выкупа долей Eastnine и East Capital Holding станет крупнейшим акционером Melon Fashion Group. Ее совладельцами остаются председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и генеральный директор Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет у группы частных инвесторов. Учитывая возможную заинтересованность других акционеров в продаже их долей в Melon Fashion Group, АФК «Система» готова рассмотреть возможность из выкупа, сообщил «Ведомостям» представитель корпорации.

«Сделка полностью соответствует инвестиционной стратегии АФК "Система", которая ориентирована на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка», – цитируются в сообщении слова президента корпорации Тагира Ситдекова.

У АФК «Система» уже есть опыт работы на рынке ритейла. Ранее она была акционером «Детского мира». В ее портфель также входит один из крупнейших маркетплейсов в России – Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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