В S7 Group сменился генеральный директор

В S7 Group сменился генеральный директорЭту должность занял Дмитрий Куделькин
Совладелец S7 Group Татьяна Филева покинула пост гендиректора компании, с 21 октября на эту должность вступил Дмитрий Куделькин. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова. По ее словам, в должности генерального директора Куделькин сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций группы компаний S7 в новых условиях. «Татьяна Филева, как акционер, продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — сказала Никифорова.
Куделькин присоединился к команде S7 в 2004 г. Более 12 лет он руководил бюджетным управлением холдинга, в том числе принимая ключевые решения для сохранения стабильности и эффективности группы компаний во время кризисов 2008 и 2014 гг. С 2021 г. занимал позицию заместителя генерального директора группы компаний S7, отвечая за направления продаж, коммерции, стратегии, маркетинга и программы лояльности, сообщила пресс-секретарь S7 Group.
Первым об уходе Филевой с поста гендиректора S7 Group сообщил РБК. По словам собеседников издания, Филева временно уехала за пределы России. Ранее у нее были планы по получению образования за рубежом, отмечает издание.
Татьяна Филева — дочь основателей S7 Group Владислава и Натальи Филевых. Окончила с красным дипломом механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2020 г. стало известно, что она возглавила совет директоров авиакомпании S7 Airlines. Как писал Forbes, это произошло «вскоре» после гибели ее матери Натальи Филевой, которая возглавляла совет директоров S7 Group (кроме S7 Airlines в него входит бизнес, связанный с полетами в космос, «Морской старт»). Ее частный самолет разбился 31 марта 2019 г. около Франкфурта-на-Майне.
До того как возглавить совет директоров S7 Airlines, Татьяна более 12 лет проработала в S7 Group на различных должностях, начав с должности аналитика. В последние годы, в частности, отвечала в группе за маркетинг, коммерцию и программу лояльности. «Я в компании проработала уже достаточно долго и так много, поэтому то, какой компания стала сейчас, произошло в том числе благодаря мне», — сказала Татьяна Филева в интервью Forbes в 2020 г. Тогда же она подчеркивала, что не рассматривает для себя никакой другой карьеры, кроме авиакомпании родителей. «Если у тебя есть что-то свое, почему ты должен работать на кого-то другого?» — сказала она. В октябре 2021 г. Татьяна Филева стала генеральным директором S7 Group.
S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России с самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок, указано на ее сайте. В 2021 г. рейсами S7 Airlines воспользовался 17 831 171 пассажир. Внутри России S7 перевезла 16,3 млн человек, или 92% от общего объема. Почти половина акций S7 Group принадлежит Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии, следует из бухгалтерской отчетности группы.
В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной спецоперации на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта.
Помимо этого Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Вслед за этим за рубежом начались аресты десятков самолетов российских авиакомпаний, находящихся в иностранных реестрах. На этом фоне в марте авиакомпания S7 Airlines объявила об отмене всех международных рейсов. Авиапарк S7 Airlines включает 103 пассажирских самолета, из которых Airbus – 67, Boeing – 19, Embraer – 17.
В марте 2022 г. пассажиропоток S7 — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - сократился на 25% (до 986 000 человек), в апреле — на 23% (до 1,04 млн), в мае — на 22% (до 1,2 млн человек), сообщала пресс-служба авиакомпании. Всего за январь — май 2022 г. S7 перевезла более 5,7 млн человек, что примерно на 12% меньше, чем было годом ранее.