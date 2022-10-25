В S7 Group сменился генеральный директор

До того как возглавить совет директоров S7 Airlines, Татьяна более 12 лет проработала в S7 Group на различных должностях, начав с должности аналитика. В последние годы, в частности, отвечала в группе за маркетинг, коммерцию и программу лояльности. «Я в компании проработала уже достаточно долго и так много, поэтому то, какой компания стала сейчас, произошло в том числе благодаря мне», — сказала Татьяна Филева в интервью Forbes в 2020 г. Тогда же она подчеркивала, что не рассматривает для себя никакой другой карьеры, кроме авиакомпании родителей. «Если у тебя есть что-то свое, почему ты должен работать на кого-то другого?» — сказала она. В октябре 2021 г. Татьяна Филева стала генеральным директором S7 Group.