«Тинькофф» запускает свой сервис по продаже автомобилей

Сервис «Тинькофф» будет работать по принципу, схожему с моделью маркетплейса. Сейчас проект запускается через дилера Fresh Auto, пояснил представитель банка. После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину – у себя или на складе Haval. Затем «Тинькофф» привозит машину покупателю, стороны подписывают договор купли-продажи и производят окончательные взаиморасчеты.