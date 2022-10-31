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«Тинькофф» запускает свой сервис по продаже автомобилей

Но ситуация на рынке для этого сейчас не самая подходящая
Денис Ильюшенков
«Тинькофф» – не первый банк, который заинтересовался продажами автомобилей / Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Тинькофф» запускает сервис по продаже автомобилей – «Тинькофф авто», рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации. По его словам, на прошлой неделе через него в тестовом режиме были запущены продажи китайских Haval в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Сервис «Тинькофф» будет работать по принципу, схожему с моделью маркетплейса. Сейчас проект запускается через дилера Fresh Auto, пояснил представитель банка. После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину – у себя или на складе Haval. Затем «Тинькофф» привозит машину покупателю, стороны подписывают договор купли-продажи и производят окончательные взаиморасчеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных