Депутаты отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы единогласно

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил, что Коломейцеву не надо объяснять, «насколько сложен и тернист законодательный процесс», и что были инициативы, у которых между первым и вторым чтением проходило восемь лет. Отклонение же законопроекта, который вызвал однозначную реакцию со стороны регионов и отрасли, «не говорит о том, что мы ошибались или ошибаемся, это говорит о том, что мы очень ответственно подходим к каждому голосованию здесь». Если бы не было первого чтения, «то не было бы и сегодняшнего голосования».