Депутаты отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы единогласно

Депутаты отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы единогласноМнения, почему это произошло только сейчас, разделились
Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сказал, что 7 ноября проект подробно обсудили на совете нижней палаты парламента. Он добавил, что, по мнению всех фракций, инициатива должна быть отклонена, а также отметил, что это не требует обсуждения в ходе пленарки. Но депутаты все-таки решили записаться на выступления.
Доклад на пленарном заседании о том, что законопроект предлагается отклонить, делал автор инициативы Артем Кирьянов («Единая Россия»). Его на трибуну пригласил Володин, но до этого он обратился к председателю профильного комитета по экономполитике Максиму Топилину («Единая Россия»): «Ну вот, Максим Анатольевич, очень негуманно с вашей стороны, автору, который убеждал, сейчас предоставить слово для выступления, очень негуманно. Но если это личная позиция и прозрение, давайте поблагодарим. Спасенная душа».
Кирьянов, выйдя на трибуну, в первую очередь поблагодарил коллег и «прежде всего Вячеслава Викторовича [Володина] за поддержку законопроекта в первом чтении». Реплика вызвала смех у депутатов. Кирьянов сказал, что поручение Володина выполнено. Дело в том, что спикер Госдумы после рассмотрения законопроекта в первом чтении 15 июля на внеочередном заседании палаты (внесен законопроект был за неделю до него) сказал, что нужно проект обсудить с регионами и не принимать его сразу в трех чтениях. Кирьянов сказал, что в итоге комитет собрал и проанализировал огромное количество материалов, которые еще пригодятся.
«Вот почему КПСС не стало, понимаете: говорили одно, а делали другое, а потом отрекались от всего», – отметил Володин. Впрочем, по замечанию спикера, «законопроекты, рассматриваемые в первом чтении, это законопроекты авторские», то есть противоречий между словом и делом нет. В первом чтении за законопроект проголосовали 266 депутатов, из них 265 из «Единой России» (четверо единороссов воздержались). Против проголосовали депутаты КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России», а фракция ЛДПР — воздержалась.
Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что это «образчик закона», который вне регламента был внесен, «силой большинства продавлен на внесение и силой большинства принят». Хотя против выступали муниципальные образования, регионы, малый и средний бизнес, сказал он: «Почему мы его не принимаем? Потому что субъекты Российской Федерации увидели дыру, о которой мы вам говорили в первом чтении. Понимаете?» Он поблагодарил Володина за то, что тот выступил инициатором отклонения законопроекта.
Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил, что Коломейцеву не надо объяснять, «насколько сложен и тернист законодательный процесс», и что были инициативы, у которых между первым и вторым чтением проходило восемь лет. Отклонение же законопроекта, который вызвал однозначную реакцию со стороны регионов и отрасли, «не говорит о том, что мы ошибались или ошибаемся, это говорит о том, что мы очень ответственно подходим к каждому голосованию здесь». Если бы не было первого чтения, «то не было бы и сегодняшнего голосования».
Депутат ЛДПР Станислав Наумов также заявил, что отрасль и муниципалитеты выступили против законопроекта, и поблагодарил за поддержку в отклонении законопроекта Володина. А первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов сказал, что «пусть не часто, но случаются вот такие правильные решения». «Я уверен, что абсолютное большинство вас тогда было несогласно, тогда считали, что это откровенный лоббизм, которые не должен проходить, тем более в такие сложные времена», — сказал Нилов.
Согласно законопроекту Кирьянова, единый оператор должен был создать и контролировать ресурс, через который будет размещается вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же должен был заняться проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение и защитой персональных данных пользователей ресурса. Оператор также должен был остаться участником рынка и мог без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.
Против законопроекта присутствующие депутаты проголосовали единогласно — отклонен он был 409 голосами.