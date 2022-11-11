Российский преемник Abbyy перешел к турецкому собственнику

Российский преемник Abbyy перешел к турецкому собственникуНо свыше 50% бенефициаров компании все еще россияне
Компания Content AI, представляющая в России интересы разработчика софта Abbyy, сменила владельца. С 14 июля юрлицо ООО «Контент ИИ» принадлежит турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети», следует из данных ЕГРЮЛ.
В апреле 2022 г. Abbyy, основанная в России Давидом Яном, ушла из нашей страны: теперь компания позиционирует себя как международного разработчика со штаб-квартирой в США. Российский бизнес Abbyy передала Content AI, которая, как указано на сайте последней, продолжила лицензировать продукты Abbyy и ведет работу со всеми текущими и новыми клиентами и партнерами в России.
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