Российский преемник Abbyy перешел к турецкому собственнику

В апреле 2022 г. Abbyy, основанная в России Давидом Яном, ушла из нашей страны: теперь компания позиционирует себя как международного разработчика со штаб-квартирой в США. Российский бизнес Abbyy передала Content AI, которая, как указано на сайте последней, продолжила лицензировать продукты Abbyy и ведет работу со всеми текущими и новыми клиентами и партнерами в России.