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Российский преемник Abbyy перешел к турецкому собственнику

Но свыше 50% бенефициаров компании все еще россияне
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Сохранение продуктов Abbyy в реестре российского ПО и без сделки с турецкой компанией выглядит достаточно неопределенно / Сергей Портер / Ведомости

Компания Content AI, представляющая в России интересы разработчика софта Abbyy, сменила владельца. С 14 июля юрлицо ООО «Контент ИИ» принадлежит турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети», следует из данных ЕГРЮЛ.

В апреле 2022 г. Abbyy, основанная в России Давидом Яном, ушла из нашей страны: теперь компания позиционирует себя как международного разработчика со штаб-квартирой в США. Российский бизнес Abbyy передала Content AI, которая, как указано на сайте последней, продолжила лицензировать продукты Abbyy и ведет работу со всеми текущими и новыми клиентами и партнерами в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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