Школа управления «Сколково» запустит маркетплейс бизнес-курсов

Школа управления «Сколково» запустит маркетплейс бизнес-курсовПроекту придется конкурировать с уже работающим интернет-магазином с обучающими курсами «Сбера»
Школа управления «Сколково» до конца 2022 г. запустит маркетплейс курсов для предпринимателей и корпоративных менеджеров, сообщил «Ведомостям» ее руководитель Александр Ким. На начальном этапе на платформе будут доступны только материалы самой бизнес-школы, в будущем планируется расширить каталог за счет образовательного контента других edtech-компаний, уточнил он. Объем инвестиций и с какими именно онлайн-школами планируется сотрудничать, Ким не раскрыл.
На маркетплейсе будут представлены образовательные курсы длительностью от нескольких часов до нескольких дней, рассказал он. Они будут продаваться поштучно, их стоимость составит 12 000–15 000 руб. А в дальнейшем, «когда накопится база курсов», как говорит Ким, эта модель монетизации дополнится подпиской. Ее стоимость, а также размер комиссии, которую будет брать платформа за размещение курсов сторонних школ, он не уточнил.