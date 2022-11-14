Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Школа управления «Сколково» запустит маркетплейс бизнес-курсов

Проекту придется конкурировать с уже работающим интернет-магазином с обучающими курсами «Сбера»
Дмитрий Игнатьев
Сегмент бизнес-образования – самый динамично растущий в edtech / Сергей Портер / Ведомости

Школа управления «Сколково» до конца 2022 г. запустит маркетплейс курсов для предпринимателей и корпоративных менеджеров, сообщил «Ведомостям» ее руководитель Александр Ким. На начальном этапе на платформе будут доступны только материалы самой бизнес-школы, в будущем планируется расширить каталог за счет образовательного контента других edtech-компаний, уточнил он. Объем инвестиций и с какими именно онлайн-школами планируется сотрудничать, Ким не раскрыл.

На маркетплейсе будут представлены образовательные курсы длительностью от нескольких часов до нескольких дней, рассказал он. Они будут продаваться поштучно, их стоимость составит 12 000–15 000 руб. А в дальнейшем, «когда накопится база курсов», как говорит Ким, эта модель монетизации дополнится подпиской. Ее стоимость, а также размер комиссии, которую будет брать платформа за размещение курсов сторонних школ, он не уточнил.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных