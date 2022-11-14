Школа управления «Сколково» запустит маркетплейс бизнес-курсов

На маркетплейсе будут представлены образовательные курсы длительностью от нескольких часов до нескольких дней, рассказал он. Они будут продаваться поштучно, их стоимость составит 12 000–15 000 руб. А в дальнейшем, «когда накопится база курсов», как говорит Ким, эта модель монетизации дополнится подпиской. Ее стоимость, а также размер комиссии, которую будет брать платформа за размещение курсов сторонних школ, он не уточнил.