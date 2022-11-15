В России назревает дефицит складской техники

В 2021 г. в России было продано 14 580 вилочных погрузчиков (один из самых распространенных видов), следует из данных отраслевого издания forklift.blog. Это на 43% больше, чем в 2020 г. (6242 шт.), и на 23% больше, чем в 2019 г. (8436). В десятку лидеров по поставкам этого вида техники вошли пять производителей из Китая (Hangcha, TFN, Lonking, Dalian, Heli), три – из Японии (Toyota, TCM, Komatsu), один – из Германии (Juhandrich) и одно совместное производство КНР, США и Японии (JAC).