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В России назревает дефицит складской техники

Основные поставщики из Европы и Японии ушли, а достать китайскую сейчас непросто
Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

В России назревает дефицит складской техники, вызванный уходом европейских и японских брендов и усложнением поставок техники из Китая, что не дает закрывать потребности бизнеса. Об этом говорится в аналитическом отчете логистической компании ПЭК, с которым ознакомились «Ведомости». Как следует из документа, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Проблему подтвердили «Ведомостям» источники и официальные представители в логистических и транспортных компаниях, а также в дистрибуторах складской техники, в том числе «Севко», STS Logistics, «Инстройтехком», «Актио рус», «Еврокара-плюс» и «Тракресурс-регион».

В 2021 г. в России было продано 14 580 вилочных погрузчиков (один из самых распространенных видов), следует из данных отраслевого издания forklift.blog. Это на 43% больше, чем в 2020 г. (6242 шт.), и на 23% больше, чем в 2019 г. (8436). В десятку лидеров по поставкам этого вида техники вошли пять производителей из Китая (Hangcha, TFN, Lonking, Dalian, Heli), три – из Японии (Toyota, TCM, Komatsu), один – из Германии (Juhandrich) и одно совместное производство КНР, США и Японии (JAC).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных