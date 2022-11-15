В России назревает дефицит складской техникиОсновные поставщики из Европы и Японии ушли, а достать китайскую сейчас непросто
В России назревает дефицит складской техники, вызванный уходом европейских и японских брендов и усложнением поставок техники из Китая, что не дает закрывать потребности бизнеса. Об этом говорится в аналитическом отчете логистической компании ПЭК, с которым ознакомились «Ведомости». Как следует из документа, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Проблему подтвердили «Ведомостям» источники и официальные представители в логистических и транспортных компаниях, а также в дистрибуторах складской техники, в том числе «Севко», STS Logistics, «Инстройтехком», «Актио рус», «Еврокара-плюс» и «Тракресурс-регион».
В 2021 г. в России было продано 14 580 вилочных погрузчиков (один из самых распространенных видов), следует из данных отраслевого издания forklift.blog. Это на 43% больше, чем в 2020 г. (6242 шт.), и на 23% больше, чем в 2019 г. (8436). В десятку лидеров по поставкам этого вида техники вошли пять производителей из Китая (Hangcha, TFN, Lonking, Dalian, Heli), три – из Японии (Toyota, TCM, Komatsu), один – из Германии (Juhandrich) и одно совместное производство КНР, США и Японии (JAC).