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У производителя бытовой техники Redmond начался корпоративный конфликт

Совладелец группы пытается оспорить свое отстранение от управления компанией
Маргарита Соболь
В Redmond уже не в первый раз возникает корпоративный конфликт / Евгений Разумный / Ведомости

Андрей Синявин, совладелец группы Redmond, подал семь исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он, в частности, пытается оспорить свое отстранение от должности генерального директора Redmond, а также расторжение лицензионного договора с подконтрольной ему компанией «Инновационные решения» на использование товарного знака Redmond. Из базы арбитражных судов следует, что структура ритейлера подала к компании бизнесмена ответный иск на 10 млн руб. Его суть пока неясна. Синявин на запрос «Ведомостей» не ответил.

Представитель Redmond подтвердил, что компания еще в августе 2022 г. провела внеочередное собрание участников, на котором был избран новый руководитель: им стал Михаил Комиссаров. Синявин, по его словам, на нем не присутствовал, так как уже несколько лет живет за границей в связи с тем, что в России он находится в федеральном розыске по делу об уклонении от уплаты налогов.

Бизнесмен действительно в 2017 г. был объявлен в розыск, следует из сообщений СМИ и постановления следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Санкт-Петербургу («Ведомости» ознакомились с копией документа). Представитель ГСУ СК не ответил на запрос по поводу текущего статуса дела против совладельца Redmond, сославшись на тайну следствия. Что касается расторжения лицензионного договора со структурой Синявина, то, по словам представителя Redmond, это было сделано в связи с многочисленными нарушениями условий соглашения, хотя подробности он также не уточнил в связи с судебным разбирательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных