У производителя бытовой техники Redmond начался корпоративный конфликт

Представитель Redmond подтвердил, что компания еще в августе 2022 г. провела внеочередное собрание участников, на котором был избран новый руководитель: им стал Михаил Комиссаров. Синявин, по его словам, на нем не присутствовал, так как уже несколько лет живет за границей в связи с тем, что в России он находится в федеральном розыске по делу об уклонении от уплаты налогов.