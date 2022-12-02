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Сеть re:Store подала иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего склада на востоке Подмосковья

Такие разбирательства обычно длятся годами, говорят юристы
Маргарита Соболь Дарья Молоткова Дмитрий Игнатьев
Общая сумма ущерба от пожара может составить около 3,5 млрд руб. / Скриншот из видео RedFoxNews

ООО «Рестор», входящее в Inventive Retail Group, 28 ноября подало иск к производственно-складскому комплексу «Атлант-парк», расположенному недалеко от Электростали на востоке Подмосковья. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Другими ответчиками в карточке дела указаны компании «Тикшорет» (занимается системами видеонаблюдения) и «1001 стеллаж» (производит стеллажи), третьими лицами – страховые компании «Сберстрахование» и «Энергогарант».

Представитель Inventive Retail Group пояснил, что иск связан с крупным пожаром, который произошел в мае этого года. Он охватил 34 000 кв. м, полностью уничтожив одно из зданий. В нем, как писали «Известия», находилась техника компании «Сток трейдинг» (которая, как и re:Store, тоже входит в Inventive Retail Group), а также учебники издательства «Просвещение». Очаг пожара находился в помещении с электроникой, которое было в центре склада, а в качестве причин возгорания назывались аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем, сообщал ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Представитель МЧС не ответил на запрос «Ведомостей» о том, были ли установлены причина этого пожара и виновные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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