Сеть re:Store подала иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего склада на востоке Подмосковья

Сеть re:Store подала иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего склада на востоке ПодмосковьяТакие разбирательства обычно длятся годами, говорят юристы
ООО «Рестор», входящее в Inventive Retail Group, 28 ноября подало иск к производственно-складскому комплексу «Атлант-парк», расположенному недалеко от Электростали на востоке Подмосковья. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Другими ответчиками в карточке дела указаны компании «Тикшорет» (занимается системами видеонаблюдения) и «1001 стеллаж» (производит стеллажи), третьими лицами – страховые компании «Сберстрахование» и «Энергогарант».
Представитель Inventive Retail Group пояснил, что иск связан с крупным пожаром, который произошел в мае этого года. Он охватил 34 000 кв. м, полностью уничтожив одно из зданий. В нем, как писали «Известия», находилась техника компании «Сток трейдинг» (которая, как и re:Store, тоже входит в Inventive Retail Group), а также учебники издательства «Просвещение». Очаг пожара находился в помещении с электроникой, которое было в центре склада, а в качестве причин возгорания назывались аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем, сообщал ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Представитель МЧС не ответил на запрос «Ведомостей» о том, были ли установлены причина этого пожара и виновные.