Казанский вертолетный завод может удвоить производство в 2022 году

Казанский вертолетный завод может удвоить производство в 2022 годуОно может достичь 110 машин преимущественно типа Ми-8/17
ОАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» удвоит производство вертолетов в 2022 г. Об этом сообщил 7 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании «Татарстанского машиностроительного форума – 2022» с участием и. о. главы ДНР Дениса Пушилина.
«КВЗ в этом году дадут двойной (в сравнении с 2021 г. – «Ведомости») объем выпуска вертолетов, и это большое достижение», – сказал он, не называя точного количества машин. Исполнительный директор КВЗ Владимир Гинсбург, присутствовавший на форуме, отказался прокомментировать «Ведомостям» эти данные, ссылаясь на секретность информации. Но в мае этого года гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов заявлял (согласно видео на сайте президента Татарстана), что КВЗ обеспечен заказами на 2022 и 2023 гг. в размере 111 и 106 машин соответственно, при этом ранее предприятие выпускало и по 200 вертолетов в год.
КВЗ специализируется на выпуске трех типов вертолетов: среднего Ми-8/17, легкого вертолета «Ансат» и Ми-38, вертолета большей, чем Ми-17, грузоподъемности. «В последние 2–3 года ежегодный объем выпуска не превышал 50 машин в год. Основная ставка делалась на гражданскую технику, в том числе на санитарные вертолеты «Ансат», – говорит бывший топ-менеджер КВЗ. По его словам, легкие вертолеты продолжают выпускать в «некотором количестве», так как пока сохранился небольшой запас канадских двигателей Pratt & Whitney.