Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Казанский вертолетный завод может удвоить производство в 2022 году

Оно может достичь 110 машин преимущественно типа Ми-8/17
Луиза Игнатьева Для Ведомостей
Ситуация с производством Ми-8/17 в 2022 г. показывает, что производственные планы КВЗ на 2022 г. обеспечены необходимым количеством комплектующих / rhc.aero

ОАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» удвоит производство вертолетов в 2022 г. Об этом сообщил 7 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании «Татарстанского машиностроительного форума – 2022» с участием и. о. главы ДНР Дениса Пушилина.

«КВЗ в этом году дадут двойной (в сравнении с 2021 г. – «Ведомости») объем выпуска вертолетов, и это большое достижение», – сказал он, не называя точного количества машин. Исполнительный директор КВЗ Владимир Гинсбург, присутствовавший на форуме, отказался прокомментировать «Ведомостям» эти данные, ссылаясь на секретность информации. Но в мае этого года гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов заявлял (согласно видео на сайте президента Татарстана), что КВЗ обеспечен заказами на 2022 и 2023 гг. в размере 111 и 106 машин соответственно, при этом ранее предприятие выпускало и по 200 вертолетов в год.

КВЗ специализируется на выпуске трех типов вертолетов: среднего Ми-8/17, легкого вертолета «Ансат» и Ми-38, вертолета большей, чем Ми-17, грузоподъемности. «В последние 2–3 года ежегодный объем выпуска не превышал 50 машин в год. Основная ставка делалась на гражданскую технику, в том числе на санитарные вертолеты «Ансат», – говорит бывший топ-менеджер КВЗ. По его словам, легкие вертолеты продолжают выпускать в «некотором количестве», так как пока сохранился небольшой запас канадских двигателей Pratt & Whitney.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных