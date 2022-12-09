Казанский вертолетный завод может удвоить производство в 2022 году

«КВЗ в этом году дадут двойной (в сравнении с 2021 г. – «Ведомости») объем выпуска вертолетов, и это большое достижение», – сказал он, не называя точного количества машин. Исполнительный директор КВЗ Владимир Гинсбург, присутствовавший на форуме, отказался прокомментировать «Ведомостям» эти данные, ссылаясь на секретность информации. Но в мае этого года гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов заявлял (согласно видео на сайте президента Татарстана), что КВЗ обеспечен заказами на 2022 и 2023 гг. в размере 111 и 106 машин соответственно, при этом ранее предприятие выпускало и по 200 вертолетов в год.