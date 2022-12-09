Перевозки пассажиров в России приблизились к стагнации

Перевозки пассажиров в России приблизились к стагнацииОни не успели восстановиться после пандемии до СВО и частичной мобилизации
Перевозки пассажиров основными видами транспорта в России в 2022 г. лишь незначительно – на 2% – превысят показатели 2021 г. и достигнут 9,44 млрд человек. Об этом говорится в аналитическом обзоре исследовательской компании Sherpa Group от 8 декабря по воздействию кризиса на перевозки пассажиров.
Под основными видами транспорта в нем понимаются железнодорожный, воздушный, автобусный, внутренний водный и морской.
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