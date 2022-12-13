В 2023 году топливо в Красноярск и Иркутск будут возить по льготным ценам

Оптовые цены на бензин АИ-92 в России с начала года упали на 28% и, по данным биржи СПбМТСБ, на 13 декабря составляли 36 119 руб./т. Оптовые цены на дизтопливо с начала года незначительно выросли на 1% до 66 305 руб./т. По данным Росстата, розничные цены на бензин в Красноярском крае с начала года снизились на 0,1% до 49,4 руб./л, но на дизель выросли на 12,2% до 64,11 руб. Розничные цены на бензин в Иркутской области выросли на 7,3% до 55,69 руб./л, цены на дизтопливо увеличились на 7,7% до 63,02 руб./л.