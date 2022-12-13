В 2023 году топливо в Красноярск и Иркутск будут возить по льготным ценам

В 2023 году топливо в Красноярск и Иркутск будут возить по льготным ценамВ этом году такие субсидии действовали только для Дальнего Востока
С 1 апреля 2023 г. механизм субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге, который сейчас действует для Дальнего Востока, распространится также на Красноярский край и Иркутскую область. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства 13 декабря.
Субсидии получает РЖД для возмещения потерь, возникающих из-за льготных тарифов на доставку бензина, дизтоплива и авиакеросина. «Это позволит сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС», — говорится в релизе кабинета министров. Почему именно эти регионы были включены в программу, не поясняется.
Программа субсидирования железнодорожных перевозок нефтепродуктов начала действовать в 2022 г., сменив так называемый дальневосточный демпфер (надбавка для регионов ДФО в формуле демпфирующего механизма на топливо). В этом году на субсидирование перевозок топлива в ДФО было направлено около 9,8 млрд руб.
В 2023 г. на субсидирование программы будет выделено 9,3 млрд руб., в 2024 г. — 9,6 млрд руб., а в 2025 г. — 10,2 млрд руб. Изначально планировалось выделить в рамках программы 8,9 млрд руб. в 2023 г. и 8,3 млрд руб. — в 2024 г.
В пресс-службе правительства «Ведомостям» пояснили, что тарифы на транспортировку топлива в Красноярский край и Иркутскую область из центральной части России близки к тарифам на перевозку нефтепродуктов в ДФО. «Дополнительным аргументом, обосновывающим целесообразность субсидирования поставок топлива в Красноярский край и Иркутскую область, является высокая доля присутствия независимых автозаправочных станций в указанных субъектах, которая составляет порядка 85%», — добавили в кабмине.
В пресс-службе РЖД целевое субсидирование перевозок назвали эффективной мерой ценовой поддержки грузоотправителей. В компании добавили, что такая мера «оказывает стимулирующее воздействие на предъявление грузов».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы администраций Красноярского края и Иркутской области, а также крупнейших нефтяных компаний.
Согласно постановлению правительства от 28 декабря 2021 г., моторное топливо должно перевозиться в рамках программы субсидирования бесплатно, если плата за его перевозку составляет 4000 руб./т или меньше. Если же плата превышает эту планку, то скидка к тарифу составит 4000 руб. на каждую тонну топлива. Скидки не распространяются на грузы, «переадресованные на первоначальной станции назначения, а также экспортные грузы».
Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предположил, что Красноярский край и Иркутская область были включены в механизм субсидирования перевозок, поскольку они удалены от крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидии на поставки топлива, поясняет он, были введены, чтобы не допустить диспаритета оптовых и розничных цен на нефтепродукты в конкретном регионе. Аркуша отмечает, что в Красноярском крае и Иркутской области «временами оптовые цены на топливо существенно выше розничных», что не позволяет обеспечить минимальную маржинальную доходность для независимых АЗС.
Оптовые цены на бензин АИ-92 в России с начала года упали на 28% и, по данным биржи СПбМТСБ, на 13 декабря составляли 36 119 руб./т. Оптовые цены на дизтопливо с начала года незначительно выросли на 1% до 66 305 руб./т. По данным Росстата, розничные цены на бензин в Красноярском крае с начала года снизились на 0,1% до 49,4 руб./л, но на дизель выросли на 12,2% до 64,11 руб. Розничные цены на бензин в Иркутской области выросли на 7,3% до 55,69 руб./л, цены на дизтопливо увеличились на 7,7% до 63,02 руб./л.
Глава Независимой топливной ассоциации (НТС; объединяет небольшие АЗС, не принадлежащие крупным нефтяным компаниям) Павел Баженов добавил, что в условиях эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов часть НПЗ «будет вынуждена переориентироваться на внутренний рынок». А расширение географии поставок за счет субсидии, по его словам, поможет повысить конкурентность предложения нефтепродуктов. По мнению Баженова, льгота будет способствовать сближению цен на топливо «на западных и восточных региональных ценовых базисах», что является важной частью стратегии повышения устойчивости топливного рынка в стране.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что у регионов Сибири и Дальнего Востока высока зависимость именно от железнодорожного транспорта. При этом сейчас в России, по словам эксперта, проблемы с перевозкой нефтеналивных грузов «из-за обострившегося зимой дефицита подвижного состава». По его мнению, субсидирование перевозок весной 2023 г. позволит участникам рынка привлекать парк для перевозки топлива в эти регионы «по рыночным ставкам».
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин обратил внимание, что проблемы с доступностью топлива в Красноярском крае и Иркутской области постоянно возникают во время ремонта Хабаровского (принадлежит ННК) и Комсомольского НПЗ (принадлежит «Роснефти») на Дальнем Востоке. В этот период независимые сети АЗС, по его словам, вынуждены покупать свободные объемы топлива на СПбМТСБ, а заправки крупных нефтекомпаний не успевают пополнять топливом из-за проблем с пропускной способностью железнодорожной сети. При этом цены на независимых АЗС, по словам Гришунина, на 5-7 руб./литр выше, чем на автозаправках, принадлежащих нефтекомпаниям. В 2023 г., по его оценкам, в рамках программы может быть поставлено около 2,3 млн т нефтепродуктов.