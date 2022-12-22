Французский бренд DIM уходит из России

ООО «Ди-би-ай рус», развивающее в России сеть монобрендовых магазинов DIM, начало процесс ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ. На сайте компании говорится, что она остановила поставки в страну. Франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, говорят два консультанта по недвижимости. Эту информацию подтвердил и представитель одного из крупных московских торговых центров, сообщив, что их арендатор, ООО «Сандри мув» (партнер DIM в столичном регионе), не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками. Тем не менее всем франчайзи придется скоро сменить вывеску, чтобы более не ассоциироваться с брендом DIM, уточнил один из консультантов, работавших с ним. Запрос в штаб-квартиру DIM остался без ответа.