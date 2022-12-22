Французский бренд DIM уходит из России

Французский бренд DIM уходит из РоссииРынок нижнего белья высококонкурентный, поэтому заменить эту компанию смогут как российские, так и иностранные игроки
ООО «Ди-би-ай рус», развивающее в России сеть монобрендовых магазинов DIM, начало процесс ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ. На сайте компании говорится, что она остановила поставки в страну. Франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, говорят два консультанта по недвижимости. Эту информацию подтвердил и представитель одного из крупных московских торговых центров, сообщив, что их арендатор, ООО «Сандри мув» (партнер DIM в столичном регионе), не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками. Тем не менее всем франчайзи придется скоро сменить вывеску, чтобы более не ассоциироваться с брендом DIM, уточнил один из консультантов, работавших с ним. Запрос в штаб-квартиру DIM остался без ответа.
Французский бренд нижнего белья DIM существует с 1953 г., он представлен более чем в 40 странах. Сейчас им владеет американская компания, специализирующаяся на одежных марках и нижнем белье, – Hanesbrands Inc., ее выручка за прошлый год составила около $6,5 млрд. Ей принадлежат также бренды Champion, Playtex, Bali, L’eggs, Wonderbra, Maidenform, Berlei и Bonds. Поставки продукции DIM в Россию начались в 1997 г. Это один из брендов-первопроходцев в нашей стране, его локальные партнеры открыли тут в 2000-х гг. около 150 магазинов на низкоконкурентном рынке, вспоминает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.