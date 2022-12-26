Владелец сети медицинских центров «Клиника Фомина» ищет инвестора

Владелец сети медицинских центров «Клиника Фомина» ищет инвестораОн готов продать еще 10% компании
Сеть многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» находится в поиске новых инвесторов, для чего готова продать 10% компании, рассказал ее основатель и генеральный директор Дмитрий Фомин. Деньги нужны компании для дальнейшего развития и экспансии в регионы и расширения медицинских направлений.
В частности, планируется открытие клиники в Саратове, 3–4 медицинских центров в Москве. По его словам, переговоры идут со «Сбером» и несколькими фондами прямых инвестиций, названия которых он не раскрыл. Запрос в «Сбер» остался без ответа.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам