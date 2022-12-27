Продажи производителя арбидола «Отисифарм» в ноябре упали на треть

Продажи производителя арбидола «Отисифарм» в ноябре упали на третьЭто связано со снижением заболеваемости коронавирусом
Аптечные продажи российского производителя арбидола «Отисифарм» Виктора Харитонина, а также швейцарской Novartis в ноябре продемонстрировали самое сильное снижение среди десяти крупнейших по обороту производителей лекарств в России в коммерческом сегменте. У первой компании, по данным аналитического агентства DSM Group, продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30,9% (до 3,4 млрд руб.), у второй – на 31,6% (до 2,6 млрд руб.).
В результате «Отисифарм» в рейтинге топ-10 игроков этого сегмента за год опустился с первого места на третье, а Novartis – с третьего на десятое соответственно, следует из данных DSM Group. Запросы в обе компании остались без ответов.
«Отисифарм», по словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, сократил продажи в большей степени за счет снижения объемов реализации арбидола, который использовался при лечении коронавирусной инфекции. По сравнению с октябрем 2022 г. они упали на 20,7%. Кроме того, снизились продажи анксиолитического средства афобазол (на 23,3%) и препарата от кашля коделак (на 12,2%).
Что касается Novartis, то в ее портфеле есть антибиотик амоксиклав, в состав которого, по словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, входит клавулановая кислота. Из-за снижения ее производства со стороны китайских компаний возник дефицит самого препарата во всем мире, говорит он. Представитель Минпромторга в начале ноября объяснял повышенный спрос на амоксиклав в том числе тем, что россияне часто покупают препарат «про запас», хоть он и является рецептурным. По данным ведомства, в России антибиотик производится на пяти площадках.
Заболеваемость гриппом тоже начала возрастать в России только в конце ноября, поэтому она не успела оказать серьезного влияния на аптечные продажи, добавил Шуляк. На 27 декабря свиной грипп (штамм A/H1N1-2009) выявлен во всех регионах страны, сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.
Ноябрьский рейтинг DSM Group возглавила в этом году компания Bayer, несмотря на то что ее продажи сократились на 4,2% по сравнению с ноябрем 2021 г. до 4,2 млрд руб. Второе место – у фармпроизводителя Stada, который, наоборот, за этот период заработал на 15,9% больше – почти 4 млрд руб. Заметный прирост продаж показали еще две компании: KRKA (+17,3% до 3 млрд руб.) и Servier (+14,5% до 3,1 млрд руб.).
Общая доля компаний, входящих в топ-10, в ноябре составила 30,6% от объема продаж лекарств на всем коммерческом рынке, или 32,2 млрд руб., следует из данных DSM Group. В натуральном выражении этот показатель за год упал на 21,9%. Всего в ноябре аптеки реализовали препараты от 718 фармкомпаний. Лидерами продаж стали антикоагулянты ксарелто (1,1 млрд руб.) и эликвис (985,5 млн руб.) и все тот же арбидол (739,9 млн руб.).