Продажи производителя арбидола «Отисифарм» в ноябре упали на треть

Что касается Novartis, то в ее портфеле есть антибиотик амоксиклав, в состав которого, по словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, входит клавулановая кислота. Из-за снижения ее производства со стороны китайских компаний возник дефицит самого препарата во всем мире, говорит он. Представитель Минпромторга в начале ноября объяснял повышенный спрос на амоксиклав в том числе тем, что россияне часто покупают препарат «про запас», хоть он и является рецептурным. По данным ведомства, в России антибиотик производится на пяти площадках.