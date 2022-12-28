Сирия разрешила российским гражданским самолетам летать над своей территорией

Сирия разрешила российским гражданским самолетам летать над своей территориейНо летать без гарантий безопасности там пока рано, считают в Росавиации
Власти Сирийской Арабской Республики (САР) дали разрешение на пролет российских гражданских самолетов через воздушное пространство страны, сообщил 27 декабря глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур. Его слова приводит агентство «РИА Новости».
«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», – сказал Мансур. Он добавил, что Дамаск попросил Москву предоставить график полетов, чтобы обеспечить воздушные коридоры для самолетов, и пока ждет ответа. Мансур также заверил, что власти в состоянии обеспечить безопасный пролет.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам