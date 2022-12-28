Сирия разрешила российским гражданским самолетам летать над своей территорией

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», – сказал Мансур. Он добавил, что Дамаск попросил Москву предоставить график полетов, чтобы обеспечить воздушные коридоры для самолетов, и пока ждет ответа. Мансур также заверил, что власти в состоянии обеспечить безопасный пролет.