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У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники

Новые владельцы сети могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова
Антон Филатов Маргарита Соболь Анна Киселева
OBI все еще является сильным брендом / Андрей Гордеев / Ведомости

Новыми владельцами пяти юридических лиц, входящих в российскую группу OBI (управляет одноименными гипермаркетами), стали компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин (10%). По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 30 декабря 2022 г. ООО «Модуль-2», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Марине Мидовой, президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков.

По данным «СПАРК-Интерфакса», эта организация была создана компаниями (АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок» и проч.), связанными с холдингом «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова. Мидова имела отношение и к другим структурам этой группы. Например, до 2015 г. она руководила Мелкооптовым рынком тамбовского хладокомбината, собственником которого сейчас является Артур Карданов.

Последний вместе с супругой Канокова Фатимой владеет фирмой «Синдика-МКАД», которой принадлежал сгоревший в 2017 г. строительный рынок «Синдика». Что касается Корчагина, то он владеет долей в 21,25% в фирме «Арена», в карточке которой в «СПАРК-Интерфаксе» указан сайт кофеен Stars Coffee. Это бывший российский бизнес американской сети Starbucks: в этом году его выкупила «Синдика» вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимуром Юнусовым (известен как Тимати). Пинский и Тимати, а также президент «Синдики» Олег Эскиндаров в ЕГРЮЛе указаны как совладельцы «Арены».

Представитель холдинга «Синдика» от комментариев отказался. Запрос в OBI остался без ответа. Связаться с Мидовой, Корчагиным, Пинским и представителем Тимати не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных