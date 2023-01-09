У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники

Последний вместе с супругой Канокова Фатимой владеет фирмой «Синдика-МКАД», которой принадлежал сгоревший в 2017 г. строительный рынок «Синдика». Что касается Корчагина, то он владеет долей в 21,25% в фирме «Арена», в карточке которой в «СПАРК-Интерфаксе» указан сайт кофеен Stars Coffee. Это бывший российский бизнес американской сети Starbucks: в этом году его выкупила «Синдика» вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимуром Юнусовым (известен как Тимати). Пинский и Тимати, а также президент «Синдики» Олег Эскиндаров в ЕГРЮЛе указаны как совладельцы «Арены».