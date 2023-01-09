У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники

У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственникиНовые владельцы сети могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова
Новыми владельцами пяти юридических лиц, входящих в российскую группу OBI (управляет одноименными гипермаркетами), стали компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин (10%). По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 30 декабря 2022 г. ООО «Модуль-2», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Марине Мидовой, президенту Ассоциации оптовых и розничных рынков.
По данным «СПАРК-Интерфакса», эта организация была создана компаниями (АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок» и проч.), связанными с холдингом «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова. Мидова имела отношение и к другим структурам этой группы. Например, до 2015 г. она руководила Мелкооптовым рынком тамбовского хладокомбината, собственником которого сейчас является Артур Карданов.
Последний вместе с супругой Канокова Фатимой владеет фирмой «Синдика-МКАД», которой принадлежал сгоревший в 2017 г. строительный рынок «Синдика». Что касается Корчагина, то он владеет долей в 21,25% в фирме «Арена», в карточке которой в «СПАРК-Интерфаксе» указан сайт кофеен Stars Coffee. Это бывший российский бизнес американской сети Starbucks: в этом году его выкупила «Синдика» вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимуром Юнусовым (известен как Тимати). Пинский и Тимати, а также президент «Синдики» Олег Эскиндаров в ЕГРЮЛе указаны как совладельцы «Арены».
Представитель холдинга «Синдика» от комментариев отказался. Запрос в OBI остался без ответа. Связаться с Мидовой, Корчагиным, Пинским и представителем Тимати не удалось.