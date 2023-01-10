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В России сокращается производство рыбных консервов

На фоне роста их стоимости россияне отдают предпочтение мясу
Алексей Полухин
В целом для рынка снижение производства рыбных консервов не критично / Евгений Разумный / Ведомости

В России по итогам 11 месяцев 2022 г. было произведено 510,4 млн банок рыбных консервов – на 4,6% меньше, чем выпустили в аналогичный период годом ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 28 декабря.

За это время выпуск мясных консервов вырос на 28% до 742,1 млн банок, плодоовощных – на 5,1% до 5,9 млрд банок, сгущенного молока – на 0,6% до 614,6 млн банок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных