В России сокращается производство рыбных консервов

В России сокращается производство рыбных консервовНа фоне роста их стоимости россияне отдают предпочтение мясу
В России по итогам 11 месяцев 2022 г. было произведено 510,4 млн банок рыбных консервов – на 4,6% меньше, чем выпустили в аналогичный период годом ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 28 декабря.
За это время выпуск мясных консервов вырос на 28% до 742,1 млн банок, плодоовощных – на 5,1% до 5,9 млрд банок, сгущенного молока – на 0,6% до 614,6 млн банок.
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