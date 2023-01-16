Рыбопромышленники просят смягчить условия банковских гарантий для «квот под киль»Задержка сдачи судов из-за санкций и так увеличила финансовую нагрузку на отрасль
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила снизить сроки выплат и суммы банковских гарантий для инвесторов по строительству рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот (так называемых «квот под киль»). Письма соответствующего содержания за подписью президента ассоциации Алексея Осинцева были направлены в Минсельхоз и Росрыболовство 13 января (есть у «Ведомостей»).
В АСРФ входит 31 компания, они обеспечивают добычу около четверти морских водных биоресурсов в России.
Банковская гарантия — документ, который банк выдает клиенту, обязуясь погасить его долг перед третьими лицами в случае невыполнения обязательств или досрочного расторжения договора. Таким образом, она гарантирует обеспечение реализации инвестпроекта. В качестве инвесторов выступают сами рыбопромышленные компании, пояснили в АСРФ.
Как отмечается в письме, срок покрытия банковской гарантии включает в себя не только период реализации инвестиционного проекта, но и два года после планируемой даты ввода судна в эксплуатацию. Ассоциация считает эти требования излишними, поскольку процесс достройки судов рыбопромыслового флота в рамках инвестпроектов контролируется «на различных государственных уровнях». По мнению АСРФ, срок выплаты банковской гарантии целесообразно сократить до двух месяцев после передачи судна рыбопромышленникам.
Сумму банковской гарантии ассоциация предлагает уменьшить «не менее чем на 50%», следует из документа. «В связи со значительными задержками сроков сдачи судов рыбопромыслового флота по вине судостроительных предприятий существенно возросла финансовая нагрузка на инвесторов, вынужденных обслуживать не только кредиты, используемые для строительства судов, но и банковские гарантии», — поясняет АСРФ.
В качестве альтернативной меры для обеспечения концентрации финансовых ресурсов в распоряжении предприятий рыбохозяйственного комплекса ассоциация предложила «исключить возможность требования банковской гарантии».
Предложения по банковским гарантиям были направлены в ведомства после совещания у вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова в декабре прошлого года, рассказали «Ведомостям» в ассоциации. На встрече было поручено проработать вопрос целесообразности исключения или сокращения срока требования банковской гарантии, рассказали во Всероссийской ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
В Росрыболовстве и Минсельхозе «Ведомостям» подтвердили получение письма АСРФ. «Предложения ассоциации рассматриваются в установленном порядке, вопрос прорабатывается», — продолжили в ведомствах.
Представитель Росрыболовства добавил, что ведомство не возражает против возможности корректировки подходов по срокам и сумме банковской гарантии для инвесторов. «При этом важно понимать, что полностью исключить банковские гарантии невозможно», — сказал он.
Минсельхоз вместе с Росрыболовством начали разработку подзаконных актов для расширения и совершенствования положений о предоставлении инвестквот, сказал представитель министерства.
Затраты инвесторов по банковской гарантии зависят от параметров инвестиционного объекта, поясняет Осинцев из АСРФ. Размер гарантии по самым крупным траулерам-процессорам составляет 1 млрд руб. на судно, по береговым заводам большой мощности, которые также входят в программу инвестквот, — 500 млн руб., продолжает президент ассоциации. Осинцев считает такие затраты «весьма значительными» при условии, что общая сумма инвестиций членов ассоциации составляет 126 млрд руб.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что банковские гарантии «нужно полностью отменить». Он напомнил, что ассоциация в 2020 г. уже предлагала поступить так в отношении тех договоров, общая сумма финансирования которых превышала 50%. «Это позволило бы освободить инвесторов от обслуживания банковских гарантий в размере не менее 3,5-4 млрд руб. в год и частично компенсировать потери, связанные с увеличением сроков строительства судов», — объясняет Зверев.
По его словам, предложение об отмене банковских гарантий также направлялось премьеру Михаилу Мишустину в прошлом году, когда из-за санкций предприятия столкнулись с немотивированным отказом иностранных партнеров от поставки заказанного и частично оплаченного оборудования.
Наиболее реальный срок сдачи всех 105 судов в рамках первого этапа программы «квот под киль» — 2028-2029 гг., считает Зверев. Сейчас построено 10 судов, из них три – краболовы, писали «Ведомости» 20 декабря 2022 г. Тогда же, по словам президента АСРФ, Минпромторг подтвердил сдачу заказчикам в 2023 г. 9 рыбопромысловых и 17 краболовов. «Общая долговая нагрузка на предприятия рыбной отрасли уже превышает 450 млрд руб., более 50% из которых приходится на предприятия, которые строят рыбопромысловые суда по программе инвестквот», — говорит Зверев.
Что такое программа «квот под киль»
С 2017 г. 20% квот на вылов рыбы распределяется государством в рамках программы «квоты под киль». По правилам инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство – выдать ему разрешение на вылов рыбы. Кроме того, в 2019 г. на аукционах перераспределено на 15 лет еще 50% крабовых квот.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает ситуацию со строительством рыболовецких судов по инвестквотам как «наиболее сложную». Из-за высокой доли иностранных комплектующих из недружественных стран (около 70%) и необходимости их замещения сроки поставок задерживаются, а самим судам требуется перепроектирование, объясняет Бурмистров. По его словам, государство должно обеспечить возможность продолжения инвестиционной деятельности для рыбопромышленников. Поэтому, по мнению эксперта, требования как полной отмены, так и снижения банковских гарантий «выглядят логично в текущих условиях».
«Государство может как отменить или снизить банковские гарантии, так и оказать адресную помощь заказчикам с финансированием гарантий», — продолжает Бурмистров. Но, по его мнению, наиболее целесообразно будет сначала снизить сроки и суммы банковских гарантий, а возможность их полной отмены рассмотреть на следующем этапе программы инвестквот — с учетом того, как будет осуществляться работа по импортозамещению и перепроектированию рыболовецких судов.
«Совсем отказываться от банковских гарантий опасно, так как они покрывают часть рисков возникновения убытков по вине инвесторов», — говорит независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Но, по мнению эксперта, снижение суммы этих гарантий вдвое или растягивание оплаты на более длительный срок будут «своевременными мерами».