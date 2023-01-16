Рыбопромышленники просят смягчить условия банковских гарантий для «квот под киль»

Наиболее реальный срок сдачи всех 105 судов в рамках первого этапа программы «квот под киль» — 2028-2029 гг., считает Зверев. Сейчас построено 10 судов, из них три – краболовы, писали «Ведомости» 20 декабря 2022 г. Тогда же, по словам президента АСРФ, Минпромторг подтвердил сдачу заказчикам в 2023 г. 9 рыбопромысловых и 17 краболовов. «Общая долговая нагрузка на предприятия рыбной отрасли уже превышает 450 млрд руб., более 50% из которых приходится на предприятия, которые строят рыбопромысловые суда по программе инвестквот», — говорит Зверев.