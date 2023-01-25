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Производители сырого молока предлагают продавать его на бирже

Так они стремятся снизить волатильность на рынке
Алексей Полухин
Сырое молоко как товар в достаточной степени однородно, это крупный рынок, он имеет понятный спрос и предложение / Максим Стулов / Ведомости

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко, называет себя крупнейшим объединением производителей и переработчиков молока) вместе с Национальной товарной биржей (НТБ) прорабатывают вопрос торговли сырым молоком на бирже. Об этом было заявлено на съезде Союзмолока, состоявшемся 24 января. Эту информацию подтвердил и гендиректор объединения Артем Белов, хотя и добавил, что данный вопрос только начали обсуждать. Хотя президент крупнейшего производителя сырого молока России ГК «Эконива» Штефан Дюрр на съезде заявил, что уже провел переговоры о биржевой торговле с руководителем НТБ Никитой Захаровым. Тот подтвердил факт встречи и консультаций. Представитель Минсельхоза комментарии по этому поводу не предоставил.

Оборот биржевой торговли сырым молоком даже на уровне 1000 т в день сформирует на рынке индикативную цену, что позволит снизить волатильность, заявил на съезде Дюрр. С января по октябрь 2022 г. стоимость этого товара варьировалась в диапазоне от 33 до 36,5 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные Союзмолока. Дюрр говорит, что на индикативную цену будут ориентироваться другие производители независимо от того, где планируют продавать свою продукцию – на бирже или через прямые договоры с переработчиками. Это позволит хеджировать риски обеим сторонам рынка, уверен Дюрр. По его словам, «Эконива» уже сейчас готова через биржу реализовывать 500 т молока в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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