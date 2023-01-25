Производители сырого молока предлагают продавать его на бирже

Оборот биржевой торговли сырым молоком даже на уровне 1000 т в день сформирует на рынке индикативную цену, что позволит снизить волатильность, заявил на съезде Дюрр. С января по октябрь 2022 г. стоимость этого товара варьировалась в диапазоне от 33 до 36,5 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные Союзмолока. Дюрр говорит, что на индикативную цену будут ориентироваться другие производители независимо от того, где планируют продавать свою продукцию – на бирже или через прямые договоры с переработчиками. Это позволит хеджировать риски обеим сторонам рынка, уверен Дюрр. По его словам, «Эконива» уже сейчас готова через биржу реализовывать 500 т молока в сутки.