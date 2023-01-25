Производители сырого молока предлагают продавать его на бирже

Производители сырого молока предлагают продавать его на биржеТак они стремятся снизить волатильность на рынке
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко, называет себя крупнейшим объединением производителей и переработчиков молока) вместе с Национальной товарной биржей (НТБ) прорабатывают вопрос торговли сырым молоком на бирже. Об этом было заявлено на съезде Союзмолока, состоявшемся 24 января. Эту информацию подтвердил и гендиректор объединения Артем Белов, хотя и добавил, что данный вопрос только начали обсуждать. Хотя президент крупнейшего производителя сырого молока России ГК «Эконива» Штефан Дюрр на съезде заявил, что уже провел переговоры о биржевой торговле с руководителем НТБ Никитой Захаровым. Тот подтвердил факт встречи и консультаций. Представитель Минсельхоза комментарии по этому поводу не предоставил.
Оборот биржевой торговли сырым молоком даже на уровне 1000 т в день сформирует на рынке индикативную цену, что позволит снизить волатильность, заявил на съезде Дюрр. С января по октябрь 2022 г. стоимость этого товара варьировалась в диапазоне от 33 до 36,5 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные Союзмолока. Дюрр говорит, что на индикативную цену будут ориентироваться другие производители независимо от того, где планируют продавать свою продукцию – на бирже или через прямые договоры с переработчиками. Это позволит хеджировать риски обеим сторонам рынка, уверен Дюрр. По его словам, «Эконива» уже сейчас готова через биржу реализовывать 500 т молока в сутки.