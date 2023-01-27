Европа резко нарастила отбор газа из своих хранилищ

В декабре 2022 г. и первых двух декадах января 2023 г. в Европе наблюдалась теплая погода (в отдельные дни температура превышала климатическую норму на 15 градусов и больше). Из-за отсутствия снега даже были закрыты некоторые горнолыжные курорты в Северных Альпах и Французских Пиренеях, сообщало издание Euronews. Но в конце января в большую часть ЕС пришло похолодание, среднесуточные температуры снизились до среднестатистических уровней, а в некоторых странах даже на 3-4 градуса ниже нормы. В Испании температура воздуха опускалась до отрицательных значений, а Австрия, Словения и Хорватия пострадали от снежных бурь, вызвавших перебои в подаче электроэнергии.