Европа резко нарастила отбор газа из своих хранилищ

Европа резко нарастила отбор газа из своих хранилищРасход топлива вырос из-за холодной погоды и ухода танкеров с СПГ в Азию
Европейские потребители резко увеличили среднесуточный отбор газа из подземных газовых хранилищ (ПХГ) в конце января 2023 г. – более чем втрое по сравнению с показателем первой половины месяца и почти вдвое к уровню декабря 2022 г. Об этом свидетельствуют данные ассоциации операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
По данным GIE, отбор газа из европейских ПХГ начал расти в конце второй декады января 2023 г. По расчетам «Ведомостей», в декабре отбор составлял в среднем 402,4 млн куб. м в сутки, в первой половине января снизился в среднем до 213 млн куб. м в сутки, затем немного вырос – средний показатель с 1 по 18 января составил 263 млн куб. м в сутки.
Но за период с 19 по 25 января (последние доступные данные) потребление газа резко выросло, достигнув 693 млн куб. в сутки. За это время объем заполненности ПХГ снизился более чем на 5 п.п – с 80,1% до 74,8%. На 25 января в европейских ПХГ находились 76,7 млрд куб. м газа. За последнюю неделю запасы снизились на 10 млрд куб. м. Для сравнения: примерно столько же топлива было отобрано за весь декабрь 2022 г. (10,2 млрд куб. м).
Опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечают, что к увеличению отбора газа из европейских ПХГ привело сочетание трех факторов – похолодания, перенаправления грузов сжиженного газа (СПГ) в Азию на фоне снижения цен в Европе (то есть в цене образовалась «азиатская премия») и слабые показатели ветрогенерации, что заставляет европейцев загружать блоки газовых ТЭС.
В декабре 2022 г. и первых двух декадах января 2023 г. в Европе наблюдалась теплая погода (в отдельные дни температура превышала климатическую норму на 15 градусов и больше). Из-за отсутствия снега даже были закрыты некоторые горнолыжные курорты в Северных Альпах и Французских Пиренеях, сообщало издание Euronews. Но в конце января в большую часть ЕС пришло похолодание, среднесуточные температуры снизились до среднестатистических уровней, а в некоторых странах даже на 3-4 градуса ниже нормы. В Испании температура воздуха опускалась до отрицательных значений, а Австрия, Словения и Хорватия пострадали от снежных бурь, вызвавших перебои в подаче электроэнергии.
При этом цена на газ в ЕС пока продолжает находится на относительно низком уровне по сравнению с прошлогодними показателями: по данным биржи ICE, февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах 27 января торговались на уровне примерно $600 за 1000 куб. Цены в Азии сейчас выше: исходя из данных индекса Platts на 26 января и расчетов «Ведомостей», они превышают $700 за 1000 куб. м. Это делает поставки в Азию для экспортеров СПГ более выгодными.
Способствует увеличению отбора газа из хранилищ Европы также снижение выработки в ЕС ветровых электростанций. По данным ассоциации WindEurope, выработка ветряков в третьей декаде января обеспечивает от 10,4% до 17,6% от энергобаланса ЕС против 16,5%-35,4% в первые две декады этого месяца.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что, помимо указанных факторов, на рост отбора газа из ПХГ повлияло то, что в условиях высокого уровня запасов европейские трейдеры начали опасаться дальнейшего снижения цены и решили продать часть имеющихся объемов топлива вместо импорта новых объемов СПГ.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман указывает, что объем поставок российского газа в ЕС очень мал, поэтому европейцам придется расходовать газ из ПХГ «быстрее обычного». По его словам, ЕС придется поднимать цены на СПГ, чтобы перетянуть свободные объемы газа из азиатского региона. В условиях восстановления спроса в Китае, по оценкам аналитика, это окажет поддержку газовым котировакам, которые вновь поднимутся до $800 за 1000 куб. м.
Если в феврале газ в Европе начнет дорожать, «Газпром» может восстановить объем транзита через Украину до декабрьских уровней (с текущих 24,2 млн куб. м в сутки до 41-43 млн куб. м. – «Ведомости»), так как российское топливо станет более конкурентоспособным с точки зрения цены.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает важность погодного фактора, который продолжит влиять на котировки: «Но пока, по прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается более теплая и ветреная погода», – добавляет он. Увеличение поставок «Газпрома» в ЕС также будет зависеть от погодных условий, констатирует Смит.