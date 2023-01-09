Цены на газ в ЕС закрепились на уровнях ниже $1000

В начале января спотовые цены на газ в Европе стабильно закрепились на уровнях заметно ниже $1000 за 1000 куб. м, несмотря на снижение российских поставок, свидетельствуют данные биржи ICE. По мнению руководителя Федерального сетевого агентства Германии (регулятор рынков газа и электроэнергии) Клауса Мюллера, европейский рынок газа вышел на ценовое плато. «Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», – сказал он 8 января в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.