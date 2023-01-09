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Цены на газ в ЕС закрепились на уровнях ниже $1000

Этому способствуют теплая и ветреная погода в Европе и низкий спрос на газ в Китае
Василий Милькин
Jean-Francois Badias / AP

В начале января спотовые цены на газ в Европе стабильно закрепились на уровнях заметно ниже $1000 за 1000 куб. м, несмотря на снижение российских поставок, свидетельствуют данные биржи ICE. По мнению руководителя Федерального сетевого агентства Германии (регулятор рынков газа и электроэнергии) Клауса Мюллера, европейский рынок газа вышел на ценовое плато. «Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», – сказал он 8 января в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Но возможность резкого повышения стоимости топлива сохраняется, считает Мюллер. Он выделил три серьезных фактора риска: это более холодная погода в отопительный сезон 2023/24 г., увеличение потребления газа Китаем и угрозы безопасности газовой инфраструктуры ЕС, что показали атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» (26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении из-за диверсии двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2». – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных