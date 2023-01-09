Цены на газ в ЕС закрепились на уровнях ниже $1000

Цены на газ в ЕС закрепились на уровнях ниже $1000Этому способствуют теплая и ветреная погода в Европе и низкий спрос на газ в Китае
В начале января спотовые цены на газ в Европе стабильно закрепились на уровнях заметно ниже $1000 за 1000 куб. м, несмотря на снижение российских поставок, свидетельствуют данные биржи ICE. По мнению руководителя Федерального сетевого агентства Германии (регулятор рынков газа и электроэнергии) Клауса Мюллера, европейский рынок газа вышел на ценовое плато. «Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года», – сказал он 8 января в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Но возможность резкого повышения стоимости топлива сохраняется, считает Мюллер. Он выделил три серьезных фактора риска: это более холодная погода в отопительный сезон 2023/24 г., увеличение потребления газа Китаем и угрозы безопасности газовой инфраструктуры ЕС, что показали атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» (26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении из-за диверсии двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2». – «Ведомости»).