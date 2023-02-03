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Партнер обанкротившегося одежного ритейлера Kira Plastinina продолжает скупать его активы

Помимо брендов компании он приобрел еще и ее фабрику в Подмосковье
Маргарита Соболь
Перезапуск сети в тех условиях, которые сегодня складываются на рынке торговой недвижимости, выглядит логичным, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты / Александра Краснова / ТАСС

Компания «Аю-текстиль» стала победителем торгов по продаже имущества фирмы «Озерские мануфактуры», которая владеет зданием фабрики на 3400 кв. м и производственным оборудованием в подмосковных Озерах. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составит 49,8 млн руб.

Сама мануфактура, согласно «СПАРК-Интерфаксу», пока еще принадлежит бывшему владельцу холдинга «Вимм-билль-данн» и отцу дизайнера Киры Пластининой Сергею Пластинину. Фабрика использовалась для производства одежды под брендом Kira Plastinina. Сама компания была создана еще в 2007 г., в ее продвижение Пластинин, как сообщал несколько лет назад бывший гендиректор группы Игорь Мухачев, вложил не менее 3 млрд руб.

В свои лучшие годы (в 2008–2013 гг.) сеть насчитывала 279 магазинов Kira Plastinina в семи странах. Еще 56 бутиков в 16 странах работали под брендом Lublu. Но выйти на безубыточность компании так и не удалось. В 2017 г. началось банкротство юридических лиц группы, тогда же Пластинина переехала в США (сейчас она работает вице-президентом по управлению инвестициями финансового холдинга Labora в Далласе, сказано на ее сайте). Управление сетью в России было передано местным менеджерам, среди которых была и бывший гендиректор компании Ольга Уфимкина. Они попытались реанимировать бизнес группы, запустив продажи новых марок – «Кира и я», Kira Plastinina Mary’s и The Hot Kira Plastinina. Но, согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас из всех созданных под эти цели юридических лиц продолжает работать только одно – ООО «ШП «Олеся» (90% долей в ней у Уфимкиной), эта фирма – лицензиат нескольких товарных знаков Kira Plastinina.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных