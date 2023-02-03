Партнер обанкротившегося одежного ритейлера Kira Plastinina продолжает скупать его активы

В свои лучшие годы (в 2008–2013 гг.) сеть насчитывала 279 магазинов Kira Plastinina в семи странах. Еще 56 бутиков в 16 странах работали под брендом Lublu. Но выйти на безубыточность компании так и не удалось. В 2017 г. началось банкротство юридических лиц группы, тогда же Пластинина переехала в США (сейчас она работает вице-президентом по управлению инвестициями финансового холдинга Labora в Далласе, сказано на ее сайте). Управление сетью в России было передано местным менеджерам, среди которых была и бывший гендиректор компании Ольга Уфимкина. Они попытались реанимировать бизнес группы, запустив продажи новых марок – «Кира и я», Kira Plastinina Mary’s и The Hot Kira Plastinina. Но, согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас из всех созданных под эти цели юридических лиц продолжает работать только одно – ООО «ШП «Олеся» (90% долей в ней у Уфимкиной), эта фирма – лицензиат нескольких товарных знаков Kira Plastinina.